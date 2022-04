Jahresrechnung 2021 Die Gemeinde Emmen freut sich erneut über einen Gewinn Um satte 8,8 Millionen Franken besser als budgetiert fällt die Rechnung 2021 der Gemeinde Emmen aus. Derart erfreuliche Jahresabschlüsse dürften in den nächsten Jahren aber selten sein. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 14.04.2022, 11.00 Uhr

«Eine Steuererhöhung ist vorläufig vom Tisch.» Dieser Satz in der Medienmitteilung der Gemeinde Emmen dürfte manche Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen aufatmen lassen. Der Grund für diese Aussage: Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Emmen schliesst überraschend mit einem Gewinn von rund 4,4 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von gut 221 Millionen Franken. Budgetiert war ein Defizit von 4,4 Millionen – also rund 8,8 Millionen Franken weniger. Schon vor einem Jahr verzeichnete Emmen ein sattes Plus: Mit 7,4 Millionen Franken das beste Ergebnis seit über 30 Jahren und 7 Millionen über Budget.

Die für 2023 angekündigte Steuererhöhung sei deshalb doch nicht angezeigt, sagt Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte).

«Wir können nicht zwei positive Rechnungen in Folge präsentieren und dann höhere Steuern verlangen.»

Dies dürfte jene Parlamentsmitglieder freuen, die höhere Steuern aus dem Budget 2021 gekippt hatten. Damals warnte Schnellmann davor, dass so das gesamte Eigenkapital aufgebraucht werde. Dank der positiven Entwicklung der letzten Jahre hat Emmen nun ein Polster von rund 39 Millionen Franken. Seit langem wieder einmal konnte zudem mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 86,2 Prozent bei den Investitionen die kantonale Vorgabe von 80 Prozent im Fünfjahresschnitt eingehalten werden.

Investitionen als grosse Herausforderung

Die Finanzlage Emmens präsentiert sich für den Moment also erfreulich. Kann man gar von einer Erholung sprechen? «Eher nicht», sagt Patrick Schnellmann. «Wir müssen im Blick haben, was auf uns zukommt, nämlich hohe Investitionen in die Schulinfrastruktur.» Jeder positive Rechnungsabschluss sei dafür hilfreich. Trotzdem werden die Steuern ab 2024 wohl steigen, denn dann fallen mit der Erweiterung der Schulanlage Hübeli die ersten grossen Ausgaben an. Auch globale Entwicklungen machen Sorgen: Krieg, Teuerung, Zinsentwicklung. «Wir werden versuchen, gerade in der Energieversorgung unabhängiger zu werden von Gas und Öl», sagt Schnellmann. Etwa mit dem Anschluss von Schulhäusern an das Fernwärmenetz oder durch die Förderung von Solarstromanlagen.

Blick auf die Schulanlage Hübeli in Emmen. Bild: PD

Nach wie vor ist Emmen auch hoch verschuldet: Die Nettoschuld pro Kopf beträgt 4661 Franken – ein vielfaches des vom Kanton geforderten Maximalwerts von 870 Franken. Wird investiert, steigen die Schulden weiter. Die Investitionen sollen laut Schnellmann deshalb so über die Jahre verteilt werden, dass sie tragbar sind. Derzeit werden eine Finanzplanung bis 2040 und ein Konsolidierungsprogramm erarbeitet – auch um aufzeigen zu können, dass Ausgaben und Einnahmen laufend optimiert werden. Das Konsolidierungsprogramm soll noch in diesem Jahr vorliegen. Schnellmann:

«Für den Gemeinderat ist es wichtig, frühzeitig zu kommunizieren, wie es um die Finanzen steht und ob an den Steuern geschraubt werden muss.»

2021 zahlten viele Private und Firmen Steuern nach

Gründe für den Gewinn 2021 sind übrigens deutlich höhere Steuererträge bei den natürlichen (2,43 Millionen Franken) wie auch bei den juristischen Personen (3,58 Millionen Franken). Laut Schnellmann handelt es sich dabei zumeist um Steuernachträge. Die Coronapandemie dürfte hier insofern hineingespielt haben, dass die Erwartungen pessimistischer waren als die realen Auswirkungen. Auch tiefere Sozialausgaben von rund 1,9 Millionen Franken haben zum positiven Rechnungsabschluss beigetragen. Laut Schnellmann hängt dies ebenfalls mit der Pandemie zusammen, nämlich mit den Hilfsmassnahmen von Bund und Kanton. Da diese künftig wegfallen, sei es aber «nicht ausgeschlossen, dass Covid-19 mit Verzögerung für Mindereinnahmen oder Mehrausgaben sorgt», so Schnellmann.

Investiert wurden 2021 rund 7,4 Millionen Franken – knapp 3 Millionen weniger als budgetiert, weil es bei einzelnen Projekten zu Verzögerungen kam oder die Kapazitäten fehlten.

