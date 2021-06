Finanzen Luzerner Kantonsrat genehmigt Jahresrechnung 2020 Mit 114 Stimmen wurde die Jahresrechnung ohne Gegenstimme angenommen. Anlass zur Kritik gab, dass das Investitionsziel nicht erreicht wurde. Salome Erni 21.06.2021, 11.53 Uhr

Das Luzerner Kantonsparlament, hier an der Session vom März in der Stadthalle Sursee. Urs Flüeler/Keystone

Die Jahresrechnung 2020 wurde vom Luzerner Kantonsrat am Montag in Sursee mit einem Überschuss von 212,5 Millionen Franken einstimmig angenommen. Die Rechnung ist um 201,3 Millionen Franken besser ausgefallen als budgetiert. Dies ist vor allem mit einmaligen Zuschüssen wie der grösseren Ausschüttung der Nationalbank sowie Staatssteuernachträgen aus Vorjahren und höheren Erträgen aus dem Anteil an der Bundessteuer zu erklären.