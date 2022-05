Schäden wegen Unwetter im Kanton Luzern bei 427 Millionen Franken

Jahresrechnung Trotz Rekordschäden 2021: Verlust der Gebäudeversicherung Luzern hält sich in Grenzen Hagel, Überschwemmungen und Brände haben letztes Jahr im Kanton Luzern Gebäudeschäden in der Höhe von 427 Millionen Franken verursacht. Mit 16,8 Millionen Franken vergleichsweise klein ist das Minus der Gebäudeversicherung. Der Direktor erklärt, warum. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Das Gewitter mit starkem Hagel vom 28. Juni 2021 hat bei vielen Gebäuden im Kanton Luzern hohe Schäden verursacht. PD

Mit über 100 Stundenkilometern schossen die Hagelkörner vom Himmel. Die bis zu neun Zentimeter grossen Eisbälle zerstörten am 28. Juni 2021 zwischen Wolhusen, Sempachersee und dem Seetal unzählige Dächer und Fotovoltaikanlagen. Die Gebäudeversicherung Luzern spricht danach vom grössten Elementarereignis ihrer Unternehmensgeschichte, die 1810 ihren Anfang nahm. Zusammen mit Überschwemmungsschäden im Rontal und am Sempachersee entstanden 19’500 Elementarschadenfälle. Das ist ein Vielfaches der Vorjahre. Die Schadensumme beträgt 400 Millionen Franken – das 16-fache des Vorjahreswerts.

Angesichts dieser Zahlen erstaunt die Jahresrechnung der Gebäudeversicherung. Zwar hat sie 2021 wie erwartet einen Verlust geschrieben. Doch dieser hält sich mit 16,8 Millionen Franken im Rahmen, wie sich jetzt zeigt. Zum Vergleich: 2020 resultierte ein Gewinn von 22 Millionen Franken. Dazu schreibt die Gebäudeversicherung: «Dank sehr guten Kapitalerträgen, den Schadenrückstellungen, der Rückversicherung und dem Risikoausgleich mit den anderen kantonalen Gebäudeversicherungen fällt das Ergebnis nicht schlechter aus.» Man sei finanziell auf die Unwetter 2021 vorbereitet gewesen.

Zivilschutz-Pioniere im Einsatz nach dem Hagelsturm in Wolhusen. Nadia Schärli (6. Juli 2021)

Rückversicherer und andere Kantone halfen aus

Zum Ergebnis führt Direktor Dölf Käppeli auf Anfrage aus: «Die Schäden decken wir nicht alleine über Prämienerträge und eigene Rückstellungen, sondern auch über die Rückversicherungen und solidarische Beiträge der Gebäudeversicherungen anderer Kantone.» Konkret habe von den 400 Millionen Franken die Gebäudeversicherung Luzern 148 Millionen selbst getragen, während die Rückversicherungen rund 86 Millionen und die Gebäudeversicherungen der anderen Kantone 166 Millionen beigetragen hätten. Die Prämien müssten nicht erhöht werden, weil sich die Versicherung in einer guten finanziellen Lage mit genügend Reserven befinde. Wie lange das hält, sei nicht abzuschätzen und hänge davon ab, ob nun ruhigere Jahre folgen. «Beim 2021 von einem Jahrhundertereignis zu sprechen, ist nicht übertrieben. Aber man weiss nie, was die kommenden Jahre bringen werden.»

Neben den Unwetterschäden musste sich die Gebäudeversicherung Luzern auch mit Feuerschäden beschäftigen. Diese fielen 2021 mit 27 Millionen Franken – das Doppelte des Vorjahrs – ebenfalls überdurchschnittlich hoch aus. Ursache ist laut Käppeli ein grosses Ereignis; im Zehnjahres-Schnitt würden sich die Feuerschäden bei rund 14 Millionen Franken bewegen. Die Schäden durch Hochwasser blieben dank guter Prävention und wirksamer Bekämpfung durch die Feuerwehr tief. Unter dem Strich sind letztes Jahr Gebäudeschäden von 427 Millionen Franken entstanden (Vorjahr 38,1 Millionen Franken).

Die Gebäudeversicherung Luzern hat alle 19‘500 Schadenfälle beurteilt und bis jetzt 180 Millionen Franken ausbezahlt. Bei der Mehrheit der Schadenfälle haben die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer die Reparaturen veranlasst oder sie prüfen das weitere Vorgehen. Bis alle Gebäudeschäden repariert und die Schadenfälle abgeschlossen sind, wird es noch Monate dauern. Gründe dafür sind die teilweise sehr komplexen Schadenfälle mit zahlreich involvierten Unternehmen sowie die gut ausgelasteten Handwerksbetriebe. Auch nutzen verschiedene Geschädigte die Gelegenheit, um beispielsweise das defekte Dach mit einer Fotovoltaikanlage auszurüsten oder den Dachstock auszubauen.

Zwischenzeitlich mehr Personal eingestellt

Die hohe Zahl an Schäden hat die Gebäudeversicherung auch personell herausgefordert. Im Innendienst habe man deshalb kurzfristig temporäre Mitarbeitende zur Verstärkung dazugeholt. Im Aussendienst hätten zusätzlich ehemalige Experten ausgeholfen und es seien temporär Spezialisten von anderen Gebäudeversicherungen engagiert worden.

Gefordert waren auch die Feuerwehrleute. Die Zahl der alarmmässigen Einsätze stieg im Jahr 2021 um fast 50 Prozent an. Die Feuerwehr rückte im Vergleich zum Vorjahr 1202-mal öfter aus. Nicht nur mehr Einsätze wurden geleistet, auch die Einsatzstunden fielen deutlich höher aus. Diese Zunahme ist auf die Unwetterereignisse zurückzuführen. Dank den Notfallplanungen in allen Gemeinden hätten die Einsätze laut der Gebäudeversicherung gut koordiniert und Schäden minimiert werden können.

Storen schützen

Beim Hagelsturm Ende Juni sind zahlreiche Solarpanels kaputtgegangen. Halten diese zu wenig aus? «Nein, in der Regel halten die Panels Hagelkörnern von drei bis vier Zentimetern stand», antwortet Gebäudeversicherungsdirektor Dölf Käppeli. Das entspreche einem Standard, der auch für Ziegel und andere Bauteile gelte. Die Körner seien bei jenem Sturm einfach ausserordentlich gross und schwer gewesen. Weil es wie am 28. Juni 2021 bei Hagel oft stark windet, verursache Hagel zudem Schäden an den Fassaden. Während also Schäden auf Dächern und Fassaden kaum zu verhindern waren, sieht es bei Storen anders aus. Schon kleinere Hagelkörner von zwei Zentimetern können laut Käppeli Dellen an Storen verursachen. Darum die Empfehlung: «Wenn ein Gewitter naht, Storen rauf!» Fensterscheiben seien wesentlich stabiler als Storen.

Für Gebäude mit automatischen Storen gibt es von den kantonalen Gebäudeversicherungen und SRF Meteo neu ein System mit dem Namen «Hagelschutz – einfach automatisch». Besteht für ein Gebäude akute Hagelgefahr, sendet SRF Meteo ein Signal an eine elektronische Gebäudesteuerung. Darauf fahren die Storen automatisch hoch und sind vor Beschädigungen sicher. Die Gebäudeversicherung übernimmt die Installationskosten. Bis Ende 2021 wurden im Kanton Luzern bereits 232 Gebäude mit dem System ausgerüstet.

