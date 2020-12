Jahreswechsel So verbringen die Luzerner Regierungsräte die Festtage – und ihre Wünsche für das neue Jahr Der Luzerner Regierungspräsident Reto Wyss treibt Sport, Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann spielt Schach, Gesundheitsdirektor Guido Graf fischt, Sicherheitsdirektor Paul Winiker bleibt zu Hause – und Baudirektor Fabian Peter zieht es in die Berge. Lukas Nussbaumer 22.12.2020, 05.00 Uhr

Die fünf Luzerner Regierungsräte haben strenge Monate hinter sich – und sie werden wegen der Coronapandemie zumindest teilweise auch über die Weihnachtstage arbeiten müssen. Anpassen müssen sich Regierungspräsident und Finanzdirektor Reto Wyss und mit ihm seine Kollegen auch über Silvester und Neujahr. So hätte Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker gerne einen Unterhaltungsabend im Hotel Seeburg in Luzern genossen – hätte, denn die von Freunden seiner Familie geplante Veranstaltung wurde abgesagt.

Die Luzerner Regierung vor der Jesuitenkirche in Luzern mit (von links): Paul Winiker, Marcel Schwerzmann, Reto Wyss, Guido Graf und Fabian Peter.

Bild: Nadia Schärli (15. Dezember 2020)

Für unsere Zeitung geben die Regierungsräte aber nicht nur einen Einblick in ihre Festtagspläne, sondern sagen auch, wie stark sie die Bewältigung der Coronakrise belastet, wie sie abschalten können – und was sie sich für das neue Jahr wünschen. Den Anfang macht Regierungspräsident Reto Wyss, gefolgt von Vizepräsident Marcel Schwerzmann und (streng nach Dienstjahren) von Guido Graf, Paul Winiker und Fabian Peter.

In gewöhnlichen Jahren ist der Regierungspräsident ein gefragter Mann, der an Dutzenden von Veranstaltungen spricht und entsprechend oft im Rampenlicht steht. Heuer ist alles anders – und CVP-Politiker Reto Wyss hatte nur Anfang Jahr einige Auftritte. Umso gefragter war der 55-jährige frühere Gemeindepräsident von Rothenburg dafür im kleinen Kreis: als Leiter der gehäuft abgehaltenen Regierungsratssitzungen. Im kleinen Kreis feiert der 2011 in die Regierung gewählte Wyss auch Weihnachten. Das sei jedes Jahr so, weshalb sich an den Plänen der vierköpfigen Familie kaum etwas ändere. Auch den Jahreswechsel gestaltet der Finanzdirektor und Hobbysportler «so, wie praktisch jedes Jahr: mit meiner Frau beim Langlaufen in den Schweizer Bergen.»

Obwohl das Coronajahr dem Regierungspräsidenten zusätzliche Aufgaben gebracht hat, scheint Bauingenieur Wyss dies wegzustecken: «Ich kann sehr gut abschalten, da ich Berufliches und Privates gut trennen kann.» Wyss wünscht sich wie seine Kollegen, dass die getroffenen Massnahmen gemeinsam mit der Impfung bald Wirkung zeigen und wir «im Laufe des Jahres Schritte in Richtung Normalität machen können». Er sei allen dankbar, welche die Wirtschaft und Gesellschaft mit Eigeninitiative und viel Engagement für die Bewältigung der aktuellen Situation unterstützen würden.

Auch der parteilose künftige Regierungspräsident feiert Weihnachten «zu Hause im kleinen Rahmen». Und wie Reto Wyss, sein Vorgänger als Bildungs- und Nachfolger als Finanzdirektor, ändert auch Marcel Schwerzmann kaum etwas an seinen Plänen für Silvester und Neujahr. «Ich habe noch nie gross gefeiert, sondern nutze die Zeit jeweils für interessante Begegnungen mit Menschen. Sei das für den ungezwungenen Austausch oder manchmal auch nur, um ein offenes Ohr zu schenken.»

Der 55-jährige Krienser sagt, die Pandemie habe ihn «zeitlich enorm stark belastet, denn wir mussten uns alle in einer komplett neuen Situation zurechtfinden.» Umgehen scheint der amtsälteste Regierungsrat – der HSG-Absolvent und frühere Luzerner Steuerverwalter ist bereits seit 2007 im Amt – damit gut zu können. «Ich kann die Belastung emotional glücklicherweise gut wegstecken und mich primär auf die Arbeit konzentrieren.» Abschalten will Schwerzmann, indem er die Festtage ruhig angeht, sich viel an der frischen Luft aufhält, seinen Sohn beim Schach herausfordert und ein paar Runden «Brändi Dog» spielt. «Das ist ähnlich wie ‹Eile mit Weile›, nur viel variantenreicher. Eigenschaften, die auch rund um Covid 19 gefragt sind, um in verschiedenen Szenarien zu denken.»

Der 62-jährige Pfaffnauer hätte an Weihnachten «unter Umständen etwas weniger gearbeitet, als dass ich das jetzt tun werde. Ich halte mich in diesem Jahr an den Grundsatz der benediktinischen Klöster aus dem Spätmittelalter: Ora et labora, also arbeite und bete.» Der Gesundheits- und Sozialdirektor hätte «wohl auch mehr Leute getroffen und etwas ausgelassener gefeiert». Was er alle Jahre im gleichen Masse immer wieder tue, sei «schlafen, essen, ein gutes Glas Wein trinken, eine feine Zigarre rauchen und fischen». In der Heiligen Nacht werde er zudem die Messe besuchen, falls die Pandemie dies erlaube.

An Silvester und Neujahr lässt der seit 2010 amtierende CVP-Politiker Tischbomben platzen. «Das hat Sprengkraft, für einmal aber keine politische», verrät Graf. Und meint vielleicht seine im Juni dieses Jahres an einer Medienkonferenz zu den Neubauten des Kinderspitals und der Frauenklinik beiläufig erwähnte Ankündigung, 2023 ein fünftes Mal für die Regierung zu kandidieren.

Keinen Hehl macht der frühere Unternehmer daraus, wie gross der Druck in den letzten Monaten war: «Die Pandemie belastet mich stark. Das wird auch weiterhin so sein.» Ziel sei es, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben möglichst aufrecht zu erhalten. «Das ist ein schwieriger Balanceakt, der nur bedingt gelingen kann. Was auch immer man tut, aufgrund dieser Pandemie verlieren zu viele Menschen zu viel. Oft habe ich deswegen schlaflose Nächte.» Loslassen und sich erholen kann Graf «alleine in der Natur, am liebsten am Weiher beim Fischen». Zuhause mit seiner Frau und den drei Töchtern könne er zwar auch abschalten. «Aber auf eine andere Art und Weise. Die Fische sind schweigsamer.»

Der mit 64 Jahren älteste Regierungsrat bleibt über die Weihnachtszeit zu Hause. In anderen Jahren habe die vierköpfige Familie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr auch schon mal genutzt, um die Verwandtschaft in Holland, woher seine Frau stammt, zu besuchen. Auch Silvester und Neujahr verbringt der 2015 gewählte Justiz- und Sicherheitsdirektor in den eigenen vier Wänden – ein von Freunden geplanter Unterhaltungsabend im Hotel Seeburg fällt aus. Deshalb nutzt der SVP-Politiker und frühere Gemeindepräsident von Kriens die Zeit auch zum Aktenstudium. Zudem sei die Erreichbarkeit als Regierungsrat «in der aktuellen Zeit unabdingbar».

Für Ökonom Winiker ist die «Erkenntnis belastend, dass wir alle die Folgen der Pandemie nicht einschätzen können, sowohl im Gesundheitswesen, in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft». Ebenfalls belastend sei die Ungewissheit über die Richtigkeit der ergriffenen Massnahmen. «Wir alle bewegen uns in einer dicken Nebelwand, ohne Kompass und ohne Karte.» So sei es sehr schwierig, einen Weg zu finden, der für alle nachvollziehbar und korrekt sei. Den Kopf lüftet Winiker jeweils bei Spaziergängen auf dem Sonnenberg, hinauf zur Kreuzhöhe. «Ob bei Sonne, Regen oder Schnee: Hier kann ich wirklich abschalten.»

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter verbringt Weihnachten «im engsten Familienkreis mit meinen Kindern und meiner Frau». Üblicherweise feiere die vierköpfige Familie im grösseren Kreis, also auch mit Geschwistern und Grosseltern. Keine Planänderung sei für Silvester und Neujahr vorgesehen: Familie Peter reist wie in den letzten Jahren in eine Ferienwohnung in den Bergen.

Fabian Peter ist mit seinen 44 Jahren nicht nur der jüngste Regierungsrat, sondern auch der unerfahrenste. Gewählt im Frühjahr 2019, musste sich der frühere Inwiler Gemeindeammann neben den stark umstrittenen Geschäften in seinem Departement wie Rückzonungen, Hochwasserschutz oder der hohen Phosphor- und Ammoniakbelastung schnell auch mit Corona befassen. Der FDP-Politiker sagt denn auch, 2020 sei ein «sehr intensives, forderndes und anspruchsvolles Jahr» gewesen mit dem wichtigsten Ziel, einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. «Als Wirtschaftsdirektor, ehemaliger Unternehmer und als Mensch geht es mir aber auch sehr nahe, wenn ich sehe, wie sorgengeplagte Firmen mit Existenzängsten kämpfen oder Mitarbeiter entlassen müssen.»

Entspannen kann Peter bei einem Spaziergang im Wald, wenn er mit seinen Kindern unterwegs ist oder bei einem guten Glas Wein mit seiner Frau und guten Freunden. «Das Jodeln, bei dem ich auch gut abschalten kann, war leider nicht mehr möglich.» Umso mehr freut sich der Ingenieur, «wenn wir wieder gesellschaftliche Anlässe wie Schwingfeste oder Open-airs besuchen und die schönen Seiten im Leben geniessen können.»