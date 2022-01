Das sind die Jahresziele 2022 der Gemeinde Emmen

Jahresziele Der Gemeinderat Emmen hat für das Jahr 2022 grosse Pläne Die Öffnung der Mooshüsli-Parkanlage und eine Personalstrategie erarbeiten, das Busnetz überprüfen – diese und viele weitere Ziele setzt sich die Gemeinde Emmen für das kommende Jahr. Beatrice Vogel 17.01.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Emmen präsentiert seine Jahresziele für 2022. Dies, nachdem die neue Gemeindestrategie «Emmen 2033» und das Legislaturprogramm 2022–2025 in der November-Sitzung vom Einwohnerrat zustimmend zur Kenntnis genommen wurden. Der Gemeinderat will die anstehenden Herausforderungen interdisziplinär und direktionsübergreifend bewältigen. «Vom Willen, die Zusammenarbeit nach innen und aussen zu stärken, sind denn auch die Jahresziele 2022 der Gemeinde Emmen geprägt», heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats.