Schwerpunkt Jeder Zentralschweizer Kanton lanciert eine eigene Tourismus-Kampagne – obwohl der Nutzen geringer ist Für Tourismusdirektoren und einen Experte ist klar: Die Zentralschweiz hätte besser eine gemeinsame Kampagne lanciert, um diesen Sommer Schweizer Gäste anzulocken. Dass es nicht geklappt hat, hängt mit politischen Gründen zusammen. Julian Spörri 22.06.2020, 05.00 Uhr

«Bleyb i dr Schwiiz… chum uf Nidwaldä», «Aufleben in Obwalden» oder «Hopp Schwyz!»: Die Slogans der Tourismusorganisationen schiessen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Alle Ferienregionen buhlen um Schweizer Gäste, weil diesen Sommer viele Touristen aus dem Ausland fehlen werden. Die Zentralschweizer Tourismusorganisationen haben dazu jeweils ihre eigenen Kampagnen entwickelt:

Bereits Ende Mai äusserte Theo Schnider, Direktor der Unesco-Biosphäre Entlebuch, Kritik daran, dass jede Region eine eigene Kampagne entwickelt: «In der Zentralschweiz bastelt jede Region an ihrer Torschluss-Panik-Kampagne.» Auch Maurus Stöckli, Geschäftsführer von Uri Tourismus, hält fest, dass sich wegen der Krise jede Region in ihr eigenes «Reduit» eingeschlossen habe. «Als Ferienregion Vierwaldstättersee hätten wir einen koordinierteren Auftritt hinlegen können», ist sich Stöckli sicher. Und weiter:

«In der Krise vergisst man jedoch, dass man miteinander arbeiten sollte.»

Ein Grund für die geringe Zusammenarbeit sieht Stöckli in den Unterstützungsgeldern: «Die Mittel, welche die einzelnen Tourismusorganisationen zur Bewältigung der Krise bekommen haben, wollen und müssen sie in erster Linie für ihre eigenen Leistungsträger einsetzen.» Dies gelte insbesondere für Luzern, wo die Tourismusbranche vom Wegfall der internationalen Gäste besonders stark betroffen sei.



Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren bestätigt, dass gerade in Krisensituationen der Wunsch bestehe, die Mittel für den eigenen Kanton einzusetzen. Insofern sei die Tatsache, dass jeder Kanton eine eigene Kampagne fahre, der aktuellen Situation geschuldet. «Zudem war die Koordination zeitlich schwierig, weil die Sondermittel für den Tourismus in den Kantonen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesprochen wurden», so Perren. So hat zum Beispiel Nidwalden Tourismus, das keine zusätzlichen Mittel vom Kanton erhielt, «sehr früh» eine Kampagne entwickelt, wie Präsident Josef Lussi-Waser sagt. «Wir wollten für die Öffnung nach dem Lockdown bereit sein und konnten nicht auf Entscheide in anderen Kantonen warten.»

Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus, betont die unterschiedliche touristische Ausrichtung der Zentralschweizer Kantone:

«Wir wollen wenn möglich miteinander kooperieren. Jede Region hat aber andere Prioritäten und Zielmärkte.»

Obwalden sei weniger von ausländischen Gästen abhängig als andere Kantone. «Während Luzern eine eigentliche Recovery-Kampagne fahren muss, kann Obwalden jene Schweizer ansprechen, die schon hier Ferien verbracht haben.»

Angesprochen auf die Folgen davon, dass jeder Kanton eine eigene Kampagne lanciert hat, sagt Marcel Perren von Luzern Tourismus:

«Eine gemeinsame Kampagne hätte mehr Wirkung gezeigt, weil Synergien genutzt werden können und die Visibilität grösser ist.»

Schaut man sich die finanziellen Mittel der Tourismusorganisationen an, wäre deren effizienter Einsatz wichtig gewesen. Wegen der Coronakrise fielen nämlich die Beherbergungstaxen als Einnahmequelle weg. Die Gelder für das Marketing seien «knapp», bestätigt Marcel Perren. Darum konzentriert auch Luzern Tourismus seine Marketingaktivitäten im Umfang von rund 300'000 Franken für den Adventure-Kalender auf die Deutschschweiz. Noch Mitte Mai sagte Perren gegenüber unserer Zeitung, dass man beim Marketing einen Fokus auf die Westschweiz lege. Nun räumt er ein, dass man dort erst in einer zweiten Phase aktiv werden könne.

Aus der Not eine Tugend macht derweil Uri Tourismus: Die Kampagne «Uri: Eine Weltreise zu Fuss» wurde bereits vor 14 Jahren von der Elektrizitätswerk Altdorf AG entwickelt. Wegen der limitierten finanziellen Ressourcen werde sie gemeinsam mit den Beteiligten «recycelt» und nächste Woche lanciert, sagt Maurus Stöckli.

Die Tourismusorganisationen von Luzern, Obwalden, Nidwalden, Uri und Schwyz arbeiten seit 2018 in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee zusammen. Diese steht unter der Leitung von Luzern Tourismus. Zug ist nicht aktiv vertreten, sondern Teil des Metropolitanraums Zürich. Mit einem einheitlichen Auftritt – zum Beispiel der gemeinsamen Homepage – wollen die fünf Kantone die Sichtbarkeit der Destination stärken und die Zusammenarbeit intensivieren.

«Eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, wenn man auch bei der Restart-Kampagne den Erlebnisraum Luzern-Vierwaldstättersee in den Vordergrund gestellt hätte», sagt Jürg Stettler, Leiter des Instituts für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern.

«Wird das Gesamtpaket in der Zentralschweiz betont, kommen mehr Gäste, als wenn jeder Kanton nur seine eigenen Angebote anpreist und man sich dadurch noch gegenseitig konkurrenziert.»

Die nun vorliegenden fünf Kampagnen seien «zu wenig profiliert» und «unterschiedlich gut gelungen». Sie würden aufgrund der beschränkten Mittel pro Kanton weniger Aufmerksamkeit erzielen als eine gemeinsame Kampagne, sagt Stettler.

Die Gründe für die separaten Kampagnen ortet der Tourismusexperte in der Politik: Jeder Kanton gebe seiner kantonalen Tourismusorganisation einen separaten Auftrag, so Stettler. Das sei grundsätzlich nachvollziehbar, aber wenig zielführend. «Graubünden und das Wallis sind diesbezüglich im Vorteil, weil die Erlebnisregion und die Kantonsgrenzen übereinstimmen.»

Für Jürg Stettler von der Hochschule Luzern zeigt die Krise den Handlungsbedarf in der Zentralschweiz auf:

«Wichtig ist es, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, auf die man auch in einer Krise zurückgreifen kann, wenn es schnell gehen muss.»

Es brauche eine gemeinsame strategische Positionierung der Zentralschweiz als Ganzes. Die Kantone müssten sich darin mit einem klaren und spezifischen Profil eingliedern. Als Beispiel nennt Stettler den Kanton Nidwalden, der sich mit dem bereits gut ausgebauten Wellness-Angebot profilieren könnte.

Die Zentralschweiz sollte im Tourismus mehr kooperieren, findet ein Experte. Illustration: Janina Noser

Zudem brauche es als Grundlage für Kampagnen gemeinsame innovative Angebote, die auf die verschiedenen Zielgruppen ausgerichtet sind. Der Tourismusexperte glaubt, dass mit der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee die richtige Richtung eingeschlagen wurde. «Doch um die Coronakrise gemeinsam zu bewältigen, waren die Prozesse und Strukturen noch nicht genug eingespielt», so Stettler.



Zumindest in einer zweiten Phase wollen die Zentralschweizer Tourismusorganisationen nun besser zusammenarbeiten. Gemäss Marcel Perren, Tourismusdirektor von Luzern, ist es der Wunsch, dass die Kampagnen ab Mitte August besser aufeinander abgestimmt werden. Diesbezügliche Abklärungen zwischen den Kantonen würden laufen. Und Josef Lussi-Waser von Nidwalden Tourismus sagt mit Blick auf die Zukunft:

«Wünschenswert wäre bei einem ähnlich wiederkehrenden Eingriff, dass der Restart im Tourismus zwischen den Zentralschweizer Kantonen besser koordiniert abläuft, und zwar vom ersten Tag weg an.»