Jetzt funkeln die Weihnachtslichter wieder in Luzern Die Stadt Luzern hängt wieder voller leuchtender Kugeln, Sterne und Lichterketten. Rechtzeitig auf den Advent hin wurde die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb genommen. Hugo Bischof 25.11.2020, 20.21 Uhr

Um Punkt 18 Uhr wurde die Weihnachtsbeleuchtung gestartet. Dominik Wunderli (luzern, 25. November 2020)

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen braucht es Lichter. Das dachten sich wohl viele, als am Mittwochabend auf den Brücken und in den Gassen der Stadt Luzern die Lichtkugeln und Sterne wieder zu leuchten und funkeln begannen. Punkt 18 Uhr wurde die Luzerner Weihnachtsbeleuchtung gestartet.