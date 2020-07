Reportage Jetzt gilt die Maskenpflicht im ÖV: Pendler in Luzern halten sich gut daran Seit Montag gilt im ÖV eine generelle Maskenpflicht. Ein Augenschein in Luzern zeigt: Die Pendlerinnen und Pendler halten die Vorgaben des Bundesrats sehr gut ein. Ausnahmen existieren jedoch. Pascal Studer 06.07.2020, 11.50 Uhr Drucken Teilen

Es ist 6.45 Uhr. Soeben ist die S6 aus dem Entlebuch in Luzern eingefahren. Sonnenlicht dringt durch das Glasdach des Bahnhofs auf das Gleis 5, mehrere Dutzend Pendlerinnen und Pendler steigen aus. Fast alle tragen eine Maske.

Ein junger Mann ist jedoch besonders schnell unterwegs. «Ich habe meine Maske zu Hause vergessen. Jetzt muss ich zum Kiosk», erklärt er sein unbedecktes Gesicht. Kevin Dahinden ist 18 Jahre alt. In einigen Minuten geht sein Anschlusszug nach Basel. Da ist es umso unglücklicher, dass der Kiosk bereits keine Masken mehr hat. «Probieren Sie es bei einem Selecta-Automaten – oder im Coop», sagt der Verkäufer.

Dahinden läuft zielstrebig durch den Laden. Die Masken stehen gleich an der Kasse, werden mit 20 Prozent Rabatt verkauft. Hier sind fast alle Nasen und Münder unbedeckt. Dies macht Dahinden nachdenklich. «Ich finde es manchmal etwas fragwürdig, wieso in den Zügen und Bussen eine Maskenpflicht gilt, und in den Läden nicht.» Er meint daher: «Das Obligatorium sollte nicht nur für den ÖV, sondern auch für andere öffentliche Räume gelten.» Mit dieser Meinung steht Dahinden nicht alleine da: Auch Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Schweizer Kantonsärzte, hat sich vergangene Woche für eine generelle Maskenpflicht ausgesprochen.

Fast alle tragen eine Maske

Zurück in der Bahnhofhalle. Noch hält sich hier der Menschenansturm zu Ferienbeginn in Grenzen. Anders sieht es kurz vor 7 Uhr auf dem Busbahnhof aus. Nasrin Sadat wartet hier auf den 1er-Bus in Richtung Ebikon. Eine Maske trägt die junge Frau nicht. Sie sagt: «Ich finde, das bringt nichts.» Sie wird für die nächsten 15 Minuten im Bus sitzen. Wäre Sadat Trägerin des Virus, würde diese Zeitspanne wahrscheinlich ausreichen, um jemanden anzustecken. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist ein längerer Kontakt mit einem geringeren Abstand als 1,5 Metern einer der Hauptübertragungswege für das neue Coronavirus. Sadat steigt dennoch in den sehr gut gefüllten Bus ein. Die Fahrt geht bis nach Dierikon. Einmal muss sie in Ebikon aussteigen.

Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2020)

Dennoch: Sadat ist eine Ausnahme. Die meisten Pendlerinnen und Pendler halten sich an die BAG-Vorschriften. Wer dies nicht tut – wie etwa ein Mann mittleren Alters in einem 1.-Klasse-Abteil nach Stans oder ein Jugendlicher im 2er-Bus aus Emmenbrücke – fällt sofort auf. Zudem: Die meisten haben das Stoffstück korrekt angezogen, das Gesicht ist von der Nase bis zum unteren Teil des Kinns bedeckt. Auch der Griff an die Maske beobachtet man selten. Es ist fast so, als ob alle darauf gewartet hätten, dass der Bund endlich die Maskenpflicht einführt.

Pendler zeigt Zivilcourage

Auf dem Gleis 6 steht derweil der Interregio nach Zürich bereit. Ein Blick nach innen zeigt: Auch hier scheint der Appell des Bundesrats angekommen zu sein. Alle Personen tragen eine Maske – teilweise bereits auf dem Perron. Genau wie Pirmin. Der 25-Jährige ist sich sicher:

«Die Maskenpflicht hilft.»

Dass Pendlerinnen und Pendler vor allem bei interkantonalen Strecken ihr Gesicht bedecken, ist besonders wichtig. Einerseits riskiert man bei längeren Zugfahrten, dass das Virus in einen anderen Kanton geschleppt wird, andererseits sind die Fahrten länger, weshalb das Risiko, einander anzustecken, steigt.

Pirmins Reise geht bis nach Zug. Dort arbeitet er als Tax Consulting bei Ernst & Young. Vor drei Tagen hatte er sich noch auf Corona testen lassen müssen. «Zum Glück war er negativ», sagt er erleichtert. So hat er auch genügend Masken dabei. «Falls jemand keine trägt oder seine eigene vergessen hat, würde ich meine verschenken», sagt er, während er in den Zug einsteigt. Fast jeder Sitzplatz ist mittlerweile besetzt, die Abstandsregel von 1,5 Meter ist nicht einhaltbar.

«Es ist alles fingiert»

Um 7.30 Uhr fährt der Zug aus Hochdorf ein. Hier ist frappant: Bis auf zwei Frauen tragen alle eine Maske. «Das Virus ist erfunden», erklärt sich die eine. Von wem, kann sie allerdings nicht sagen. Sie fügt zudem an: «Ich habe keine Angst vor dem Sterben.» Aber vielleicht die Grossmutter eines Abteilnachbars? Ihre blauen Augen blinzeln, als sie sich verabschiedet. Die Frage lässt sie unbeantwortet.

Nun ist der Pendlerstrom wieder etwas abgeflacht, die Züge fast leer. Auch derjenige nach Sursee. Hier sitzt Martina alleine in einem Abteil. Wegen Corona arbeitete die Elektroplanerin für zwei Monate von zu Hause aus. Seit sie wieder ins Büro kann, geht sie etwas später auf den Zug. «Dann komme ich nicht so in Kontakt mit den Leuten», sagt sie, als eine Durchsage der SBB die Pendlerinnen und Pendler an die Maskenpflicht erinnert. Diese ist für Martina besonders wichtig: Wie die 20-Jährige unumwunden zugibt, gehören ihre Eltern zur Risikogruppe. Sie betont: «Ich will das Virus nicht nach Hause bringen.» Wie geht sie damit um, wenn in ihrem Abteil eine Person sitzt, die keine Maske trägt? Für sie ist klar: «Dann wechsle ich meinen Platz».