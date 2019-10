Jetzt herrscht auch in der Stadt Luzern «Klimanotstand» Nach dem Kanton, Horw und Kriens ruft nun auch die Stadt Luzern den Klimanotstand aus - symbolisch, wie der Stadtrat betont. Über die Art der Symbolik ist das Stadtparlament aber uneins. Robert Knobel

Das Luzerner Stadtparlament hatte am Donnerstagnachmittag zwei Anträge zum Klimawandel zu behandeln: Eine Petition der Jungen Grünen sowie einen Bevölkerungsantrag. Gefordert werden darin Massnahmen, um den CO 2 -Ausstoss in der Stadt auf «netto Null» bis zum Jahr 2030 zu senken. Zudem soll die Stadt den Klimanotstand ausrufen. Letzteres haben bereits diverse andere Städte und Kantone getan - etwa der Kanton Luzern sowie Horw und Kriens.

Demonstration gegen den Klimawandel in der Stadt Luzern





Stadtrat wie Parlament sind bereit, die Forderungen entgegen zu nehmen. Der Stadtrat hatte allerdings schon im Vorfeld klar gemacht, dass die Ausrufung des Klimanotstands weniger rechtlicher, als vielmehr symbolischer Natur sei. Genau dies störte die SVP: «Während wir von einem angeblichen Notstand reden, befinden sich andere Regionen, etwa Nordsyrien, wirklich in einem Notstand», sagte Patrick Zibung (SVP). Die SVP lehnte den Klimanotstand denn auch als einzige Partei geschlossen ab. Abgesehen von der SVP stimmte einzig Peter Gmür (CVP) ebenfalls dagegen.

CO 2 -Reduktion auf Kosten des Lebensstils

Für Nico van der Heiden (SP) hingegen ist die Dringlichkeit für einen Notstand mehr als gegeben: «Der Planet wird an die Wand gefahren, wenn wir nicht Gegensteuer geben.» Auch für Mirjam Landwehr (Grüne) ist klar, «dass alles versucht werden muss, um das Ziel Netto Null zu erreichen. Auch wenn dies Auswirkungen auf unseren Lebensstil hat.» Genau deshalb bezeichnet der Stadtrat die Forderungen im geforderten Zeithorizont als «kaum umsetzbar». Denn noch ist die Stadt Luzern zu stark abhängig von fossilen Energien, als dass diese sofort ersetzt werden könnten. Insbesondere Erdgas ist ein wichtiger Energielieferant und zum Heizen und Kochen in der Stadt Luzern sehr verbreitet.