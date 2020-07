Jetzt kann's teuer werden: Stadt Luzern prüft Parkgebühren für motorisierte Zweiräder

Für das Parkieren von Motorrädern, Mofas und schnellen E-Bikes dürfen in der Schweiz die Städte schon bald Gebühren verlangen. In Luzern will der zuständige Stadtrat Adrian Borgula «im Rahmen der Erarbeitung des Konzepts Motoparkierung die Möglichkeit überprüfen».

12.07.2020, 11.39 Uhr