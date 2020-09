Umweltverbände versus Bauern: Jetzt soll ein Mediator die Wogen am Baldeggersee glätten Bauern zerren den Kanton Luzern vor Gericht, WWF und Pro Natura klagen das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement bei der Luzerner Regierung ein und fordern die Landwirte zur Reduktion ihrer Tierbestände auf: Nun soll ein Externer die Situation entspannen, fordert ein CVP-Kantonsrat. Lukas Nussbaumer 04.09.2020, 05.00 Uhr

Rund um den Baldeggersee soll der Schweinebestand sinken, fordern die Umweltverbände WWF, Pro Natura und Birdlife. Symbolbild: Nadia Schärli

Aus der Landwirtschaft sollen weniger Phosphor und Ammoniak in den Baldeggersee und in die Luft gelangen. Dieses Ziel verfolgen das kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement genauso wie WWF, Pro Natura und Birdlife sowie die Landwirte in der Region.

Dennoch liegen sich die Parteien in den Haaren. Die Bauern erachten die Einschränkungen als zu einschneidend, weshalb sie den Kanton vor das Kantonsgericht gezerrt haben. Die Umweltverbände finden, das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement verletzte Umweltrecht und verschleppe die Umsetzung von Gesetzen, weshalb sie bei der Regierung eine Aufsichtsbeschwerde gegen das zuständige Departement deponiert haben.

Nun soll eine neutrale, externe Person «die angespannte und verworrene Situation entspannen», wie der Dagmerseller CVP-Kantonsrat Michael Kurmann in einem dringlich eingereichten Postulat fordert. Eingesetzt werden soll dieser Mediator von der Regierung. Am runden Tisch sollen sich alle Betroffenen einfinden – Bauern, Umweltverbände, kantonale Dienststellen, die Gemeinden.

80 weitere Kantonsräte sollen die Dringlichkeit bejahen

Laut Kurmann brennt das Thema den Leuten in der Region unter den Nägeln. Und er will, dass die Anliegen der Beteiligten ernst genommen werden. Nun müsse gemeinsam eine Lösung gefunden werden, sagt der seit 2017 im Kantonsrat politisierende Bauingenieur, der auch die örtliche CVP-Sektion präsidiert:

«Zwischen Bauern und Umweltverbänden gehen Gräben auf.»

Kurmann hat den Vorstoss alleine lanciert, glaubt aber dennoch, in der am Montag beginnenden Session das nötige Zweidrittelquorum von 80 Stimmen für die Dringlichkeit zu erreichen.

Kurt Eichenberger, Projektleiter der Aufsichtsbeschwerde gegen das Bau- und Umweltdepartement, sowie Jakob Lütolf, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands, begrüssen einen runden Tisch grundsätzlich. Für Eichenberger muss es dabei aber für alle Beteiligten darum gehen, wie die gesetzlich erforderliche Ammoniak- und Phosphorreduktion im Kanton so schnell wie möglich erreicht werden kann. Dafür müssten zwingend Fachexperten beigezogen werden, die etwa Bescheid wissen über neue Möglichkeiten der Ammoniak- und Phosphorreduktion in der Gülle. Klar ist für den früheren Geschäftsführer des WWF Luzern auch:

«Bevor ein runder Tisch einberufen wird, muss die Regierung unsere Beschwerde aufgearbeitet haben.»

Es müsse für alle Teilnehmer klar sein, wohin der Kanton solle und wo er heute stehe. Wann die Regierung entscheidet, ist offen. Sicher ist: Laut dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege muss die zuständige Instanz Aufsichtsbeschwerden «in einem raschen Verfahren erledigen».

Lütolf beurteilt die Situation gleich: Bevor ein Mediator zum Gespräch lädt, braucht es Entscheide von Regierung und Kantonsgericht. Dann würden sich die Bauern selbstverständlich mit an einen Tisch setzen, so der frühere CVP-Kantonsrat aus Wauwil. «Wir haben uns Gesprächen noch nie verwehrt.»

Grüne löchern die Regierung mit Fragen

Die Situation rund um den Baldeggersee beschäftigt auch die Grünen. Kantonsrätin Judith Schmutz (Rain) verlangt von der Regierung in einer Anfrage Antworten auf vier Fragen. So möchte sie wissen, welche Schäden durch die in der Beschwerde beschriebenen Verzögerungen und der Nichterreichung von Zielen finanziell, für die Umwelt, für die Gesundheit und für die Reputation des Kantons entstanden sind. Schmutz ist seit Mitte dieses Jahres Vorstandsmitglied des WWF Luzern.