Jetzt wird gemäht und gedroschen: Die Weizenernte im Kanton Luzern ist in vollem Gang Derzeit stehen die Mähdrescher auf Weizenfeldern im Dauereinsatz. Bereits im Trockenen ist die Gerste – es fehlt ihr etwas an Substanz.

Pascal Linder 22.07.2020, 05.00 Uhr

Ein Mähdrescher des Schötzer Lohnunternehmers Karl Bucher bei der Weizenernte. Bilder: Pius Amrein (Egolzwil, 20. Juli 2020)

Während der Erntesaison sind die Arbeitstage des Schötzer Lohnunternehmers Karl Bucher lang – sehr lang. Morgens nimmt er per Telefon die Ernteaufträge entgegen und macht seine Maschinen fit für die bevorstehenden Einsätze. Ab dem Mittag stäubt es auf den Getreidefeldern – die Mähdrescher bahnen sich ihren Weg durch das Korn. Teilweise dauert die Erntearbeit bis Mitternacht. Noch hektischer wird die Sache bei wechselhaftem Wetter. Wenn, wie am Dienstag, nicht zu viel Regen falle, dann könne man am Nachmittag bereits wieder dreschen, sagt Bucher. Doch das Zeitfenster bis zum nächsten Regenschauer sei unter Umständen kurz. «Jeder möchte dann sein Korn im Trockenen haben», sagt Bucher. Dann heisst es: Termine umbuchen. Die Zeit drängt.

Grösstenteils bereits abgeschlossen ist im Kanton Luzern die Gerstenernte – Buchers erste Bilanz:

«Die Erträge der Gerstenernte sind in unserer Region insgesamt gut bis sehr gut ausgefallen.»

Voll im Gang ist zurzeit die Weizenernte. Buchers schwere Mähdrescher sind derzeit im Dauereinsatz. Für dieses Getreide prognostiziert er bloss eine mittelmässige Ernte, um gleichzeitig zu relativieren: «Wie die Erträge letztendlich ausfallen, wissen wir erst, wenn das Getreide in der Mühle abgeliefert wurde.»

Die Gerste ist etwas zu leicht

Nach der Ernte wird das Getreide in Mühlen weiterverarbeitet. Zum Beispiel bei der Getreidesammelstelle Neumühle in Grosswangen. Auch hier wird derzeit oft bis in den Abend hinein gearbeitet. An Spitzentagen gehen rund 100 Lieferungen ein, sagt Geschäftsleiter Philipp Meyer. Dabei kämen 500 bis 600 Tonnen Getreide pro Tag zusammen. In den letzten Tagen seien rund 1500 Tonnen Gersten in Grosswangen abgeliefert worden. «Gerste und Futterweizen werden bei uns in der Firma direkt zu Mischfutter verarbeitet.»

Auch Meyer bestätigt, dass heuer viel Gerste geerntet wurde. Deren Qualität hingegen habe noch Luft nach oben und sei lediglich befriedigend. Grund: Die Gerste ist dieses Jahr mit knapp 65 Kilogramm pro Hektoliter etwas zu leicht. Idealerweise liege das Gewicht bei mindestens 66 Kilogramm pro 100 Liter des Getreides. Gemäss Meyer ist der zu trockene Frühling verantwortlich für das bescheidene Gewicht. Bei der laufenden Weizenernte rechnet Meyer mit guten Erträgen: «Die Qualität und die Erträge des Weizens waren bei den ersten Einlieferungen gut bis sehr gut.»

Der richtige Erntezeitpunkt ist entscheidend

Es ist etwas vom Wichtigsten im Geschäft, den richtigen Erntezeitpunkt zu erwischen. Das Wetter entscheidet darüber, wann geerntet wird und wie gut die Qualität des Getreides ausfällt. Bei der Ernte sollten trockene Witterungsbedingungen herrschen. Weizen wird hierzulande ab Juli geerntet. Der Feuchtigkeitsgehalt der Weizenkörner sollte bei der Ernte nicht höher als 14,5 Prozent sein. Jedes Prozent mehr verursacht für die Landwirte zusätzliche Trocknungskosten bei der Getreideannahmestelle. Lohnunternehmer Bucher erklärt:

«Wenn man den richtigen Erntezeitpunkt abwartet, kann man Geld sparen.»

Weizen wird am meisten angebaut

Die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass im Kanton Luzern auf einer Fläche von 7'640 Hektaren Getreide angebaut wird. 2010 waren es noch 6'979 Hektaren. Mit einem Anteil von 44 Prozent ist Weizen das wichtigste Getreide im Kanton: «Tendenziell wird immer mehr Futterweizen angebaut, dafür sind die Zahlen beim Brotweizen rückläufig», sagt Meyer. Er begründet: «In den letzten Jahren wurde in der Schweiz zu viel Brotweizen angebaut, es konnte gar nicht alles zu Backmehl verarbeitet werden.»

Daneben macht Gerste 25,5 Prozent der angebauten Fläche aus und Körnermais 11,7 Prozent. Alle übrigen Getreidesorten haben einen Anteil von 18,8 Prozent.