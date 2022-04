Jubiläum Der Schweizer Bierorden wird 50-jährig: Mittendrin der Luzerner Werber Toni Glanzmann Illustre Persönlichkeiten wie Emil Steinberger sind Ehrenordensträger des Bierordens. Mitinitiiert hatte diese spezielle Vereinigung 1972 der Luzerner Toni Glanzmann. Hugo Bischof 28.04.2022, 16.29 Uhr

Bundespräsident Ueli Maurer stösst am Tag des Biers am 19. April 2013 auf seine Wahl als Ehrenordensträger des Bierordens an. Toni Glanzmann (rechts) ist einer der Gratulanten. Bild: PD

Der Bierorden «ad gloriam cerevisiae» («zum Ruhme des Biers»), eine Mitgliedschaft von Bierfreunden und bieraffinen Persönlichkeiten, wird 50-jährig. Der Schweizer Brauerei-Verband feierte das Jubiläum am Donnerstagabend mit einem Fest in Baden, zur Eröffnung der Biersaison.

Mittendrin als einer der Ehrengäste war der Luzerner Werbefachmann Toni Glanzmann. Er hatte den Bierorden 1972 mitinitiiert und mitgegründet. «Die ersten Ehrenordensträger des Bierordens waren Emil Steinberger, Stadtpräsident Emil Landolt sowie der Chefredaktor des ‹Nebelspalter› Franz Mächler», erinnert er sich. «Über all die Jahre folgten dann Persönlichkeiten wie Gustav Knuth, Trio Eugster, Hazy Osterwald, Nella Martinetti, Lilo Pulver, Jost Ribary, in den letzten Jahren nebst Ständeräten auch Bundesrat Ueli Maurer und der Wetterfrosch Thomas Bucheli und viele mehr. Aber auch Luzerner Grössen wie Alfred Waldis, Sportreporter Josef Renggli und der Luzerner Fasnachtskönig Josef Ebinger waren drunter.»

Toni Glanzmann ist eine Werbe-Ikone. Aus seiner Ideenküche stammen etwa der FDP-Slogan «Mehr Freiheit, weniger Staat» und die TCS-Parole «Denken beim Lenken». Als Inhaber der PRW Public Relations und Werbe AG hat er Tourismuskonzepte entwickelt, 1984 in der Schweiz Cola Light eingeführt, Werbung für ein Aufforstungsprojekt in Costa Rica gemacht und ganz vieles mehr. Das 100-Jahre-Jubiläum der Zürcher Börse inszenierte er 1978 glanzvoll, beim vielbejubelten Auftritt der Luzerner Chatzemusig «tanzten die Bankiers-Gattinnen auf den Tischen Samba», so Glanzmann.