Jubiläum Die Geschichte hinter Startnummer 50 Kurz vor seinem 50. Geburtstag lief Martin Schuler am Sonntag den 50. Marathon. Und das am Geburtstag seines mittlerweile verstorbenen Vaters, dessen 100. Waffenlauf Martin zum Laufsport gebracht hatte. Roland Eggspühler Jetzt kommentieren 01.11.2021, 12.05 Uhr

Mit Fan-T-Shirts, Transparenten und verschiedenen Instrumenten unterstützen und überraschten kleine und grosse Fans Martin Schuler entlang der Marathonstrecke. Bild: Dominik Wunderli

Im Herbst 1992 erfüllte Martin Schuler den Wunsch seines Vaters, ihn beim persönlichen Jubiläum am Krienser Waffenlauf zu begleiten. Für den damaligen Aktivfussballer war es die erste Teilnahme an einem Laufsportanlass, und er behielt sie in guter Erinnerung. Ebenso wie die umfangreichen Festivitäten jenes Tages, von denen sein Vater im Vorfeld nichts gewusst hatte.

In Luzern ist er bereits 15 Mal gelaufen

Bis zum nächsten Kapitel in Martin Schulers Laufkarriere vergingen ganze 15 Jahre: 2007 startete er zusammen mit seiner Ehefrau Claudia am ersten Lucerne Marathon. Seither lief er jedes Jahr mal diesen, mal jenen Städtemarathon. In Luzern fehlte er nie, und als der SwissCityMarathon 2020 coronabedingt ausfiel, absolvierte er ihn virtuell . Darum kommt der mit seiner Familie in Eschenbach wohnhafte Krienser trotz nur 14 Durchführungen auf 15 Teilnahmen.

Die Corona-Restriktionen waren, so komisch das tönen mag, in dieser Jubiläums-Geschichte so etwas wie der Blasbalg, der das Feuer zum Lodern brachte. «Einerseits arbeitete ich seit März 2018 fast nur im Homeoffice. Ich ging deutlich mehr Laufen als sonst, weil mir die tägliche Bewegung auf dem Arbeitsweg fehlte», blickt Martin auf die vergangenen 18 Monate zurück. «Und andererseits sind 2020 sehr viele Marathon-Veranstalter auf eine virtuelle Durchführungsform ausgewichen. Ohne die zeitaufwendigen und kostspieligen Reisen hatte ich überhaupt die Chance, auf genügend Marathons zu kommen, um das Jubiläum am Sonntag in Luzern feiern zu können.»

In zwei Wochen vor dem SwissCityMarathon versuchte sich Martin Schulers Wade zwar noch als Spielverderber aufzuspielen. Aber es gelang es ihr nicht, den subversiven Plan am Lauftag umsetzen: Martin Schulers Wille, sein Jubiläum zu geniessen, erwies sich als stärker. «Es ist einfach nur schön», strahlte er im Ziel, und er meinte damit nicht bloss das Wetter, sondern alles, was er auf diesen 42 Kilometern erlebt hatte. Das war einiges, aber längst noch nicht alles!

Viele Überraschungen am laufenden Band

Die erste Überraschung erwartete Martin Schuler bei der Swissporarena, wo ihn seine Familie sowie weitere Verwandte und Freunden mit einem grossen Transparent und sehr viel akustischer Unterstützung empfingen. «Gut hatte ich eine dunkle Sonnenbrille, so sah man meine Tränen der Rührung nicht so gut», gibt Martin Einblick in seine Gefühlswelt. Von da an fiel ihm auf, dass unter den rund 25 000 Zuschauern entlang der Strecke immer wieder Shirts mit seinem Konterfei auftauchten. «Die volle Dimension dieser Überraschung realisierte ich erst auf der zweiten Runde. Das waren nicht eine Handvoll, sondern mehrere Dutzend Shirts! Mir lief es immer wieder kalt den Rücken herunter.» Den Zieleinlauf durfte er zusammen mit seinen zwei Frauen geniessen, Ehefrau Claudia und die sechseinhalbjährige Tochter Stella begleiteten ihn auf den letzten Metern. Als weitere Überraschung hatte Claudia ihm unmittelbar in der Nähe der Ziels eine private Duschmöglichkeit organisiert – und das mit gutem Grund, denn der ganz grosse Auftritt stand Martin Schuler, nun geputzt und gestrählt, erst noch bevor: Im Minigolf Lido warteten 60 ganz eng mit ihm verbundene Fans auf den Marathonhelden und liessen für ihn eine Riesenparty