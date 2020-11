«Es ist frustrierend»: Luzerner Jugendliche hadern in Coronazeiten mit der Berufswahl Der Berufswahlprozess für Jugendliche gerät wegen Corona völlig durcheinander. Keine Zebi, und an Schnupperlehren zu gelangen, wird zur Herausforderung. Die angehenden Lehrlinge sind frustriert – die Behörden geben sich zuversichtlich. Sandro Renggli 14.11.2020, 05.00 Uhr

Dieses Jahr konnten sich Jugendliche nicht wie noch 2019 an der Messe informieren. Aufgrund der Coronapandemie musste die diesjährige Zebi abgesagt werden. Corinne Glanzmann (Luzern, 9. November 2019)

Die Coronapandemie wirkt sich auch auf Jugendliche aus. Die Berufswahl, das Finden einer Lehrstelle – Prozesse, die schon vorher nicht einfach waren – werden durch die Krise weiter erschwert. Manche Branchen müssen massive Einbussen verzeichnen, die wirtschaftliche Lage ist ungewiss.

«Es ist frustrierend», erzählt Jasmin Ajdini. Der 16-Jährige besucht das Schulhaus Wydenhof in Ebikon und ist im dritten Jahr der Sekundarstufe. Wie viele seiner Schulkameraden konnte er im Frühling keine Schnupperlehre machen. Nun ist auch noch die Zentralschweizer Berufsmesse Zebi weggefallen, und auch auf den üblichen Lehrstellen-Parcours muss dieses Jahr verzichtet werden. «So ist es schwierig, sich einen Überblick über die verschiedenen Berufe zu verschaffen.»

Der Berufswahlprozess in Coronazeiten sei durchaus belastend. «Egal, wie sehr man sich Mühe gibt, die Bewerbung wird eh abgelehnt», so Ajdini. Manche machen auf ihn einen deprimierten Eindruck, erzählt er.

«Man hat das Gefühl, die Bewerbungen werden gar nicht mehr angeschaut.»

Teilweise werde man auch einfach auf einen späteren, unbestimmten Zeitpunkt vertröstet. Die Schnupperlehre, die der 13-jährige Valentin Ruckli bei einem Schreinerbetrieb absolvieren wollte, wurde abgesagt. «Mir wurde mitgeteilt, man könne sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, ‹wenn das alles vorbei ist›», erzählt er.

Die Ebikoner Sekschüler Valentin Ruckli (links) und Jasmin Ajdini haben es derzeit bei der Berufswahl nicht einfach.

Eveline Beerkircher, 12 November 2020)

Lehrstellensuchende müssen selbst aktiv werden

Umso mehr Jugendliche suchen nun nach Hilfe und Rat. «Das Bedürfnis nach Hilfeleistungen und Informationen ist stärker geworden», bestätigt Christof Spöring, Leiter Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern. Gerade das Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf (BIZ) sei momentan stark gefragt. «Das ist zwar normal zu dieser Jahreszeit; wir spüren aber trotzdem, dass aufgrund der Coronakrise eine gewisse Unsicherheit bei den Jugendlichen herrscht», so Spöring.

Dramatisieren solle man die Situation jedoch nicht. Spöring: «Der Berufswahlprozess läuft dieses Jahr grösstenteils wie gehabt – mit gewissen Einschränkungen. Das Thema Corona stehe bei Beratungen im Raum, bestimmend sei es aber nicht.

«Für Jugendliche ist das immer eine Unsicherheitsphase. Jetzt ist die Lage vielleicht etwas angespannter.»

Diese Anspannung sei auch im BIZ spürbar: «Die Nachfrage für psychologische Beratung hat zugenommen, auch seitens Schülern der Sekundarstufe II.»

Überhaupt ist das BIZ gerade gut ausgelastet, auch weil Schüler, die sich aufgrund der ersten Coronawelle im Frühling noch zurückgehalten haben im Berufswahlprozess, jetzt nachziehen. Für Spöring ein positives Zeichen: «Das Bedürfnis nach Information ist gut und richtig. Schlussendlich brauchen Betriebe Nachwuchs, und die Jugendlichen suchen Lehrstellen.» Die Anzahl der heuer neu abgeschlossenen Lehrverträge unterscheidet sich nicht gross zum letzten Jahr: 2019 waren es 4799, 2020 sind es 4687 Lehrverträge.

Dennoch: Als Lehrstellensuchender müsse man dieses Jahr wohl etwas aktiver vorgehen. «Der Prozess gestaltet sich momentan etwas weniger einfach als sonst. Jugendliche müssen vielleicht ein paar Anrufe mehr machen, ein paar Bewerbungen mehr schreiben.»

Zebi-Ausfall soll teilweise digital kompensiert werden

Tatsächlich müssen Jugendliche im Berufswahlprozess dieses Jahr auf gewisse Hilfsangebote verzichten. Die Zebi, welche vom 5. bis 8. November hätte stattfinden sollen, wurde im Oktober abgesagt. «Bereits im vergangenen halben Jahr haben die Folgen der Pandemie ein Vakuum in der Berufswahl erzeugt», erklärt Markus Hirt, Messeleiter Zebi. Viele Veranstaltungen oder Schnupperlehren seien abgesagt worden. «Die Zebi wäre gerade in der aktuellen Situation für Jugendliche eine geeignete Plattform, um sich einen ganzheitlichen Überblick über Berufsmöglichkeiten zu verschaffen und sich mit Lernenden uns Ausbildnern auszutauschen.»

Über 10'000 Besuchende, hauptsächlich Schulklassen, hatten sich bis zum Zeitpunkt der Absage für die Zebi 2020 angemeldet. Eine Alternative sollen nun digitale Angebote liefern. «Damit die Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler im Berufswahlunterricht nicht auf Information und Inspiration verzichten müssen, finden diese auf der Zebi-Website spannende Online-Angebote und können die 140 Berufe digital entdecken.» Mit dem online Berufs-Check sollen Schüler herausfinden können, welcher Beruf zu ihnen passt.

Auch einzelne Aussteller greifen zur digitalen Alternative: Das Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz Xund beispielsweise bietet unter xund.ch ein Ersatzangebot an. Die Zebi stelle einen wichtigen Bestandteil des Berufswahlprozesses dar, so das Bildungszentrum.

Und dennoch wird die Berufsmesse schwer vermisst. Gaudenz Zemp, Präsident des Vereins Berufsbildung Zentralschweiz, der als Träger der Zebi agiert, sagt:

«Der Kern der Zebi, nämlich der direkte, sinnlich erlebbare Kontakt zu den unterschiedlichsten Berufsvertretern in hochkonzentrierter Form, lässt sich leider nicht ersetzen.»

Und er ergänzt: «Gerade in einer solchen Situation wäre ein gut geführter Berufswahlprozess elementar.» Dass dieser durch das Coronavirus ins Stocken gerät, könnte laut Zemp dazu führen, dass ungeeignete Berufe oder Betriebe gewählt werden und es dann später zu Lehrabbrüchen kommt.

Prognose für Lehrverträge 2021 sieht düster aus

Die Pro Juventute sieht das begrenzte Angebot gerade für Schüler, die auch sonst Schwierigkeiten haben, als Herausforderung. «Gerade während des Lockdowns fiel zum Beispiel häufig die Unterstützung der Lehrpersonen weg oder Schüler waren nicht erreichbar für Unterstützung», erklärt Simone Brunner, Abteilungsleiterin Bildung und Information der Pro Juventute.

«Die Krise kann berechtigterweise verunsichern», findet Brunner. Zwar sei die Zahl der schweizweit unterzeichneten Lehrverträge (bis Ende September 76'500) im Vergleich zum Vorjahr sogar etwas höher, was auch an der Verlängerung der Frist für Vertragsabschlüsse liege. Brunner warnt jedoch: «Für nächstes Jahr sehen die Prognosen derzeit eher düster aus.» Durch den prognostizierten Rückgang von Lehrstellen erhöhe sich der Druck auf die Jugendlichen. «Zudem wird es Betriebe geben, die Lehrverträge abschliessen, jedoch die Krise möglicherweise nicht überstehen, zum Beispiel in der Gastronomie», so Brunner. Manche müssten dann kurzfristig aufs Neue mit der Lehrstellensuche beginnen.

Schnuppern via Video-Anruf «chaotisch»

Bei Schnupperlehren befürchtet Brunner, dass durch die aktuelle Situation ein unklares Bild des jeweiligen Lehrbetriebs entsteht. Gerade im Dienstleistungssektor seien viele Mitarbeitende momentan im Homeoffice, sodass Jugendliche den Betrieb möglicherweise nicht so erleben, wie er normalerweise ist. Auch Bewerbungsgespräche via Video-Anruf, wie sie manche Betriebe nun durchführen, müssen erst einmal gelernt werden.

Jasmin Ajdini musste dies am eigenen Leib erfahren. Einen Video-Anruf, bei dem er Einblick in einen Lehrbetrieb erhalten sollte, beschreibt der 16-Jährige als «chaotisch»: «Ein klares Bild von einem Betrieb kann man sich so nicht machen.»

Ein weiteres Problem ist laut den Schülern, dass bei der Entscheidung über eine mögliche Schnupperlehre momentan weniger auf die tatsächliche Eignung der Schüler, sondern mehr auf die Durchführbarkeit unter Coronaregeln geschaut werde.

Dennoch wollen manche Betriebe und Firmen nun proaktiv auf die potenziellen Lehrlinge zugehen. «Die Betriebe sind bemüht», bestätigt Esther Häfliger, Lehrerin der 9. Klasse am Schulhaus Wydenhof.

«Sie wollen persönlich an den Schulen vorbeikommen und sich vorstellen. Gerade für die Schüler, die noch keine klare Vorstellung haben, welche Berufe sie interessieren, ist das hilfreich.»

Man plane deshalb auch, bestimmte Betriebe einzuladen.

«Wir hoffen, dass sich die Schüler so wieder ein besseres Bild ihrer Möglichkeiten machen können.» Trotz des Frustes und der wegfallenden Möglichkeiten wolle man den angehenden Lehrlingen möglichst grosse Unterstützung bieten – «auch wenn dieses Jahr eben alles etwas anders läuft».