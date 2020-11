Jugendliche mitten in Sursee zusammengeschlagen und ausgeraubt Drei Jugendliche sind in Sursee von einer Gruppe Jugendlichen ausgeraubt und zum Teil zusammengeschlagen und dabei verletzt worden. Die mutmasslichen Haupttäter, ein Serbe und ein Schweizer, konnten festgenommen werden. 09.11.2020, 14.41 Uhr

(zim) Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, 6. November, an der Christoph-Schnyder-Strasse und später am Bahnhof in Sursee. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte, wurden drei Jugendliche nach 21 Uhr von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt und von zwei Haupttätern zum Teil mehrfach zusammengeschlagen.