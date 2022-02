Luzerner Jungpolitikerinnen und -politiker sollen mehr Einfluss erhalten

Die jährlich stattfindenden Jugendsessionen werden vom 2014 gegründeten Verein Jugendparlament Kanton Luzern organisiert. Der Vorstand setzt sich aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 25 Jahren zusammen. Das Co-Präsidium bilden derzeit Jana Thürig aus Malters und Jan Wyss aus Altwis. Verantwortlicher für die Jugendsession, die Petitionen an den Kantonsrat verfassen kann, ist der Wikoner Gilles Ineichen.

In seiner jüngsten Petition verlangt das Jugendparlament, dass die Gewinnabschöpfung vom Luzerner Kantonsspital und der Luzerner Psychiatrie in die Pflegebranchen im Kanton reinvestiert wird. So sollen die Arbeitsbedingungen sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege verbessert werden. Das Anliegen wird in der Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit behandelt. Wann es im Kantonsrat zum Thema wird, ist offen. Letztmals ausgiebig diskutiert wurde eine Petition des Jugendparlaments im Mai 2018. Damals forderten die Jungpolitikerinnen und -politiker mindestens zwei Wochen Vaterschaftsurlaub für Kantonsangestellte. Die Mehrheit des Staatspolitischen Kommission fand jedoch, das sei unnötig. Ausserdem könne sich das der Kanton nicht leisten. Aussergewöhnlich war das Vorgehen: Um den Jugendlichen ihre Wertschätzung zu zeigen, hat die Kommission Fraktionssprechende eingesetzt, statt ein schlichtes Zur-Kenntnis-Nehmen der Petition zu beantragen. Das wiederum sorgte für harsche Kritik von Guido Müller. Der SVP-Parlamentarier aus Ebikon sagte, er habe es in seiner

18-jährigen Ratszugehörigkeit nie erlebt, dass für die Behandlung von Petitionen Fraktionssprecherinnen und -sprecher eingesetzt worden seien. (nus)