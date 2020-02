Junger Mann nach Raub an Rentnerin in der Stadt Luzern festgenommen Am Donnerstag wurde eine ältere Dame in Luzern ausgeraubt und dabei verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 17-Jähriger festgenommen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen. 28.02.2020, 10.32 Uhr

(rai) Am Donnerstagnachmittag meldete ein Passant der Luzerner Polizei, dass eine ältere Dame am Carl-Spitteler-Quai am Boden liege und um Hilfe rufe, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst. Daraufhin sei ein Mann Richtung Stadt gerannt. Im Rahmen einer Fahndung sei ein 17-Jähriger Afghane an der Bahnhofstrasse festgenommen worden, welcher der Polizei schon bekannt gewesen sei. Denn er werde bereits polizeilich gesucht und sei entsprechend ausgeschrieben.