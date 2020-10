Juso Sektionen fusionieren zu «Juso Luzern» – zwei neue Co-Präsidenten Am Freitag trafen sich die Juso-Mitglieder zu einem ausserordentlichen Parteitag. Einer Vorstandsumstrukturierung wurde zugestimmt und Zoé Stehlin und Léon Schulthess als Co-Präsidium gewählt. 24.10.2020, 11.42 Uhr

Das Co-Präsidium: Léon Schulthess & Zoé Stehlin. Bild: PD

(zfo) Nach einigen Monaten Vorbereitung haben sich die Juso-Sektionen Stadt Luzern, Sursee und Hochdorf im September zu einer Fusion mit der kantonalen Dachorganisation Juso Kanton Luzern entschieden. Diese soll nun den Namen «Juso Luzern» tragen, schreibt die Jungpartei in einer Mitteilung.

«Diese Vorstandsumstrukturierung, die sich am Status Quo der Juso-Sektionen in anderen Kantonen orientiert, ermöglicht nebst gezielterem Einsatz der personellen Ressourcen auch flacheren Hierarchien und einen besseren Einbezug der Parteibasis», sagt Jonas Ineichen, der massgeblich an der Ausarbeitung der Vorstandsfusion beteiligt war. Die Partei organisiert sich damit neu mit einem 7-köpfigen Zentralvorstand, der durch diverse offene Arbeits- und Ortsgruppen unterstützt wird.



Ins Co-Präsidium wurden neu Zoé Stehlin, Studentin Medizin, (Luzern) und Léon Schulthess, Student Osteuropastudien und Theaterwissenschaft, (Luzern) gewählt. Weiter wurde Merlin Schwendener (Luzern) einstimmig als Finanzverantwortlicher in den Vorstand gewählt. Die vier verbleibenden Vorstandsposten werden neu von Rachele Unternährer (Emmenbrücke), Stefanie Gasche (Grosswangen), Skandar Khan (Luzern) und Elias Balmer (Udligenswil) besetzt.



Parolen der JUSO Luzern zu den kommenden Abstimmungen

National

Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt»: JA

Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»: JA

Kantonal

Volksinitiative «Luzerner Kulturlandschaft»: 2x JA (Verfassungs- und Gesetzesinitiative) Gegenvorschlag: NEIN

Städtisch

Teilrevision der Bau- und Zonenordnung Stadtteil Luzern, exklusive Würzenbachmatte: NEIN

Teilrevision der Bau- und Zonenordnung Stadtteil Luzern, Anpassung Würzenbachmatte: NEIN