Justiz Für drei angehende Richter aus dem Kanton Luzern beginnt 2021 eine neue Ära Jusstudium, Anwaltspatent und mehrere Jahre als Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberin liegen hinter Michael Huber, Sereina Müller und Daniel Mengolian. Ab dem nächsten Jahr werden sie an den Luzerner Gerichten Urteile fällen. Roseline Troxler 30.12.2020, 05.00 Uhr

Michael Huber (von links), Sereina Müller und Daniel Mengolian, fotografiert vor dem Luzerner Kantonsgericht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Dezember 2020)

Für Michael Huber (33) aus Buchrain war schon in der Kantonsschule klar, dass Rechtswissenschaften sein Ding sind:

«Egal, ob man die Steuererklärung ausfüllt oder einkaufen geht, Gesetze spielen immer eine zentrale Rolle.»

Die gleichaltrige Sereina Müller aus Luzern entdeckte schon früh ihren Sinn für Fairness. Sie schätzt den Austausch und wägt gerne Argumente gegeneinander ab. Für Daniel Mengolian (39), der ebenfalls in Luzern lebt, ist die Faszination für die Juristerei zwar inzwischen da, aber er fügt an: «Mehrere Zufälle haben mich zum Glück an diesen Punkt geführt.» Ursprünglich habe er sich eher für Mathematik und Naturwissenschaften interessiert.

Ab Januar sind sie als Troubleshooter im Einsatz

Die drei haben gemein, dass sie per 1. Januar 2021 als frei einsetzbare Poolrichter des Kantons Luzern gewählt wurden. Sie kommen als Troubleshooter an jenen Gerichten zum Einsatz, die Bedarf für zusätzliches Personal haben. Dies hilft den Gerichten, flexibel und schnell auf unterschiedliche Falllasten reagieren zu können. Der genaue Einsatzort wird ein halbes Jahr im Voraus bestimmt. Als mehrjährige Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberin konnten die angehenden Richter schon viel Erfahrung sammeln und sich auf ihre künftige Tätigkeit vorbereiten. Gerichtsschreiber haben eine beratende Stimme im Richtergremium.

Dennoch bedeutet die neue Tätigkeit als Richter einen grossen Schritt, dürfen die drei doch künftig auch Urteile fällen. Daniel Mengolian steht ab Januar am Bezirksgericht Willisau als Richter im Einsatz. Sereina Müller wird ebenfalls am Bezirksgericht Willisau eingesetzt. Zusätzlich wird sie am Kriminalgericht tätig sein – genau wie Michael Huber, der ab dem neuen Jahr ebenfalls dort als Richter amtet, wo er zuvor schon als Gerichtsschreiber tätig war.

«Die Juristerei kennt ihre ganz eigene Sprache»

Als Gerichtsschreiber haben die drei angehenden Richter schon zig Urteile verfasst. Nicht nur das Protokollieren, sondern auch das Schreiben und Begründen des Urteils gehören zu deren Kernaufgaben. «Ein gutes Urteil muss nachvollziehbar und verständlich sein», sagt Sereina Müller, die sich in ihrer Freizeit gerne in der Natur sportlich betätigt. Gerade die Verständlichkeit sei eine grosse Herausforderung – «die Juristerei kennt ihre ganz eigene Sprache».

Sereina Müller. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Dezember 2020)

Für Daniel Mengolian liegt ein ideales Urteil vor, «wenn alle Beteiligten dieses verstehen und akzeptieren können». Für Michael Huber ist es entscheidend, einen Fall von A bis Z zu studieren und auch auf Details einzugehen. War ein Urteil «contre cœur», also gegen die eigene Einschätzung, sei es manchmal nicht einfach gewesen, dieses zu begründen. Dabei habe es sich aber um Einzelfälle gehandelt. Auch für Daniel Mengolian gab es als Gerichtsschreiber Fälle, in welchen er gewisse Aspekte anders gewichtet hätte. «Doch unterschiedliche Ansichten gehören in der Justiz dazu.» Das sieht auch Sereina Müller so und unterstreicht daher die Bedeutung des Diskurses im Gremium.

Bei ihrer bisherigen Tätigkeit sind die drei immer wieder Menschen mit schweren Schicksalsschlägen begegnet. Michael Huber nennt etwa das Beispiel eines Mannes, der seinen Partner angezündet haben soll. Der leidenschaftliche Golfer sagt: «Gerade am Kriminalgericht kommt man als Richter auch mit den Abgründen von Menschen in Berührung.»

Sereina Müller beschäftigen insbesondere Verfahren, in denen Kinder von einer Kindeswohlgefährdung betroffen sind. Und Daniel Mengolian sind nebst tragischen auch skurrile Fälle in Erinnerung geblieben. «Das auszuführen, wäre aber zu unappetitlich», meint er, der seinen Ausgleich beim Jassen, Schachspielen und im Sport findet.

Formelles nimmt einen immer grösseren Platz ein

Daniel Mengolian. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Dezember 2020)

Eine Herausforderung sehen die drei in der Tatsache, dass sowohl formelle als auch materielle Anforderungen an die Begründungen einen immer grösseren Platz einnehmen. «Eine Strafzumessung, der vor zehn Jahren eine halbe Seite Platz im Urteil eingeräumt wurde, erstreckt sich heute über sechs Seiten», so Daniel Mengolian. Die Folge sei ein grosser Mehraufwand. «Und es wird noch schwieriger, den Spagat zu bewältigen, einerseits präzise und wissenschaftlich zu sein und auf der anderen Seite ein allgemeinverständliches Urteil zu verfassen.» Am Kriminalgericht sieht Michael Huber diesbezüglich weniger ein Problem. «Dort ist stets ein Verteidiger anwesend. Dieser hat unter anderem die Aufgabe, seinem Klienten das Verfahren und das Urteil zu erläutern.» Anders ist es oftmals im Familienrecht, wie Sereina Müller betont:

«Viele erleben zum ersten Mal eine Gerichtsverhandlung. Es gilt, den Ablauf zu erklären, und die Rechtssuchenden sollen sich verstanden fühlen.»

Einig sind sich die neuen Richter und die neue Richterin darin, dass die Gerichte in der Bevölkerung viel Vertrauen geniessen. «Gleichzeitig sehen viele unsere Arbeit als Blackbox und wissen nicht genau, wie ein Prozess abläuft», sagt Daniel Mengolian. Michael Huber erachtet Transparenz daher als zentral, um der Bevölkerung die Prozesse näherzubringen. «Liveticker von Journalisten aus dem Gerichtssaal können Richterpersonen aber auch herausfordern.» Sereina Müller merkt an, dass die Justiz vor allem dann in den Schlagzeilen ist, wenn etwas nicht gut läuft – «über ein gutes Urteil wird naturgemäss weniger berichtet». Positiv wertet Michael Huber weiter, dass es an den Gerichten so gut wie nie zu Zwischenfällen kommt.

«Sogar Personen, die einiges auf dem Kerbholz haben, verhalten sich während der Verhandlung anständig.»

Richter schätzen Bedeutung der Partei bei Urteilsfindung als gering ein

Die Richterinnen und Richter werden im Kanton Luzern vom Kantonsrat gewählt und müssen Mitglied einer Partei sein. Dieses System führt in der Schweiz immer wieder zu kontroversen Diskussionen um die richterliche Unabhängigkeit. Sereina Müller, welche den Grünen angehört, entgegnet: «Die Parteizugehörigkeit hat in der Urteilsfindung eine geringe Bedeutung – massgebend sind Gesetz und Rechtsprechung.» Und Daniel Mengolian (SP) ergänzt:

«Richterpersonen haben häufig einen beschränkten Ermessensspielraum, in den persönliche Einstellungen einfliessen können.»

Michael Huber. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Dezember 2020)

Michael Huber, Mitglied der GLP, hat am Kriminalgericht auch schon erlebt, dass Richter anders entschieden haben, als man aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit hätte annehmen können.

Richter haben auch eine vermittelnde Funktion

Zum Anspruch, den sie nun selber an sich als Richterin stellt, sagt Sereina Müller: «In einem Gerichtsverfahren geht es nicht nur darum, ein Urteil zu fällen. Als sehr zentral sehe ich die vermittelnde Funktion einer Richterin.» Auch Daniel Mengolian streicht die menschliche Komponente hervor. So brauche die Tätigkeit viel Empathie. Ausserdem müssten Richterinnen und Richter die Balance finden, einen Fall mit grösster Seriosität zu behandeln, gleichzeitig aber effizient zu sein, um die hohe Falllast bewältigen zu können. Für Michael Huber ist eine gute Vorbereitung entscheidend. «Als Richter muss ich so detailliert über den Fall Bescheid wissen, dass ich bei Widersprüchen in der Darstellung des Tathergangs sofort reagieren kann.»