Bundesgericht Luzerner hat Gold versprochen – und viel Geld erschlichen Ein Mann erschwindelt sich 280'000 Franken und wird dafür verurteilt. Vor Bundesgericht macht er sein Opfer mitverantwortlich – und fordert einen Freispruch. Allerdings vergeblich. Manuel Bühlmann 09.02.2021, 13.11 Uhr

Zum Verhängnis wurde ihm sein eigenes Inserat in einer Zeitung: Das spätere Opfer suchte nach Altgold. Prompt meldete sich ein potenzieller Verkäufer. Seine Geschichte hörte sich offenbar so verlockend wie glaubwürdig an. Die beiden Männer kamen ins Geschäft. Bloss: Das Gold, das angeblich aus einer Erbschaft in Deutschland stammen sollte, war erfunden. Die erste, aber längst nicht letzte Lüge. Über eine längere Zeit hinweg hatte der vermeintliche Verkäufer sein Opfer dazu gebracht, ihm insgesamt 280'000 Franken zu bezahlen – ohne dass dieses dafür auch nur einen Teil der versprochenen Gegenleistung erhalten hätte.