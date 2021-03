Justiz Luzerner Hotel verliert Rechtsstreit gegen Verpächterin Ein Hotel weigert sich, Pachtzinsen zu zahlen und begründet dies mit von der Verpächterin geschuldeten Beträgen. Der Zwist endet erst vor Bundesgericht. Manuel Bühlmann 24.03.2021, 12.01 Uhr

Einig sind sich beide Seiten zumindest in einem Punkt: Pacht- und Parkplatzmietzinsen von knapp 120'000 Franken sind nicht an die Verpächterin überwiesen worden. Doch die Pächterin – die Betreiberin eines Hotels im Kanton Luzern – will den Betrag nicht bezahlen und begründet dies damit, die Gegenseite schulde ihr einen Betrag in gleicher Höhe. Die Verpächterin, eine Immobilienfirma, sieht dies anders und lässt die Pächterin betreiben. Der Rechtsstreit wird damit nicht beigelegt, im Gegenteil. Die Gerichte haben zu klären, wer wem wie viel Geld schuldet.