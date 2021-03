Justiz Todesfahrer vom Ibach: Luzerner Kantonsgericht bestätigt Schuldspruch, verkürzt aber die Freiheitsstrafe Der Mann, der 2017 seinen BMW absichtlich in eine Gruppe von drei Polen steuerte und einen Mann dabei tötete, muss acht Jahre ins Gefängnis. Die Vorinstanz hatte ihn zu neun Jahren verurteilt. Roseline Troxler 03.03.2021, 00.01 Uhr

Die Todesfahrt ereignete sich in der Nacht auf den 6. August 2017 im Gebiet Ibach. Archivbild: Philipp Schmidli

Zur Todesfahrt war es in der Nacht auf den 6. August 2017 gekommen. Ein heute 27-jähriger Mann aus der Region war in der Nähe des Strassenstrichs im Gebiet Ibach in eine Gruppe von drei Polen gefahren. Einer der Männer wurde dabei tödlich verletzt, ein zweiter schwer. Dem Unfall war ein Streit beim Strassenstrich vorausgegangen.