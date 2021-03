Justiz Wucher auf dem Dach: Kanton Luzern warnt vor Betrügern Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat vermehrt mit Hausbesitzern zu tun, die Opfer von betrügerischen Handwerkern geworden sind. Diese verlangen für die Reparaturen überrissene Preise – und pochen auf Bargeldzahlung. 22.03.2021, 14.54 Uhr

(zgc) Die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden warnen vor Dachdeckern, die an der Haustür spontane Dachreparaturen anbieten. Gemäss Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern werden Hausbesitzer von Handwerkern aktiv auf scheinbare Schäden am Hausdach angesprochen. Die Dachdecker bieten dann an, sofort und unkompliziert die Schäden zu reparieren. Obwohl der Preis mündlich oder per Vertrag ausgehandelt wird, verlangen die Dachdecker nach Fertigstellung mit irgendwelchen Argumenten ein Vielfaches mehr. Darüber hinaus setzen sie die Hausbesetzer unter Druck, den Betrag umgehend auszugleichen.