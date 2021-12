Selbstunfall auf Autostrasse in Kägiswil: Frau und Kind verletzt

Kägiswil Selbstunfall auf der Autostrasse: Frau und Kind verletzt Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Autostrasse A8 in Kägiswil im Bereich Wichelsee ein Unfall mit zwei verletzten Personen. 26.12.2021, 19.14 Uhr

Eine Autolenkerin geriet am Sonntag um 16.40 Uhr aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn und kam im angrenzenden Wiesland auf der Seite liegend zum Stillstand, schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung. Für die Bergung der eingeklemmten Frau und des verletzten Kindes wurde die Autostrasse für rund 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt: