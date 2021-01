Luzern Neue Kampagne will in Genossenschaften auf Seh- und Hörbehinderungen im Alter aufmerksam machen Damit sich ältere Leute trotz Seh- und Hörbehinderung zu Hause wohl fühlen, können Nachbarn oder Hauswarte einen Beitrag leisten. Für Aufklärung sorgt ein Pilotprojekt in Wohnbaugenossenschaften – auch eine aus Luzern ist dabei. Beatrice Vogel 29.01.2021, 05.00 Uhr

Viele dürften solche Situationen kennen: Ein älterer Nachbar, der einen früher gern im Treppenhaus in Gespräche verwickelt hat, grüsst nur noch knapp, reagiert unwirsch, wenn er angesprochen wird, und zieht sich immer mehr zurück. Er wirkt schusselig und trägt verfleckte Kleidung, während er früher stets gepflegt unterwegs war.

In solchen Fällen liegt der Schluss nah: Der Nachbar wird offenbar langsam dement. Allerdings: «Ältere Personen werden oft fälschlicherweise als dement abgestempelt. Dabei handelt es sich in vielen Fällen um eine Seh- oder Hörbehinderung, die sich durch ähnliche Symptome äussert», sagt Judith Wildi. Sie ist Projektleiterin beim Kompetenzzentrum Seh- und Hörbehinderung im Alter (KSiA).

Ein Drittel der über 80-Jährigen in der Schweiz ist von einer Sehbehinderung betroffen, rund 40 Prozent der über 65-Jährigen sind schwerhörig. «Diese Behinderungen wirken sich auf alle Lebensbereiche aus», sagt Wildi. Trotzdem müsse die Beeinträchtigung nicht zu einem Übertritt ins Altersheim führen. Hier setzt das schweizweite Pilotprojekt «Wie bitte?» an, das Judith Wildi leitet. Dessen Fernziel ist es, Heimeintritte zu verzögern oder zu vermeiden. Doch dafür müssen Betroffene sich ihre Situation eingestehen und Unterstützung anfordern. Und das Umfeld muss für die Bedürfnisse von betroffenen Personen sensibilisiert sein.

So werden Betroffene unterstützt Nachbarn und Angehörige können von Seh- oder Hörbehinderungen Betroffene vor allem dadurch unterstützen, dass sie ihnen Hilfe anbieten, ohne aufdringlich zu sein. Hauswarte oder Verwaltungen können durch einfache Massnahmen Barrieren beseitigen. Etwa, indem Informationen in grosser Schrift verfasst und an gut beleuchteten Orten platziert werden. Oder wenn Schwellen, über die man stolpern könnte, markiert werden. Ertastbare Markierungspunkte – an der Waschmaschine, im Lift, usw. – helfen bei der Orientierung. Betroffene wiederum sollten fachliche Hilfe suchen und ihr Umfeld aufklären. Sie können ihre Wohnungen mit stärkerem Licht, Markierungen oder sprechenden Uhren ausrüsten lassen. Auch gibt es Hilfsmittel für unterwegs, beispielsweise Lupen-Apps. Die Betroffenen sollten sich nicht scheuen, Gesprächspartner zu bitten, Gesagtes zu wiederholen oder Geräuschquellen wie Fernseher auszuschalten. (bev)

Im Fokus des Pilotprojekts, das seit September läuft, stehen Wohnbaugenossenschaften; vier an der Zahl mit total 880 Wohnungen. «Durch ihren gemeinschaftlichen und sozialen Charakter eignen sich Genossenschaften besser für unser Anliegen als private Wohnsiedlungen», begründet Judith Wildi. Die Bewohner und Bewohnerinnen der Genossenschaftswohnungen wurden mit Flyern ausgestattet, die über Seh- und Hörbehinderungen im Alter informieren. Ursprünglich waren auch Veranstaltungen geplant, die aber wegen der Coronapandemie abgesagt wurden. Stattdessen hat Judith Wildi zahlreiche Telefongespräche geführt. Aus diesen ist eine informative Broschüre entstanden, die über Seh- und Hörbehinderungen und deren Symptome aufklärt sowie Tipps für Betroffene und Angehörige gibt. Die Broschüre wurde an alle Bewohner der am Pilot teilnehmenden Genossenschaften verschickt.

Luzerner Genossenschaft an Pilotprojekt beteiligt

Das Pilotprojekt wird unter anderem mittels Fragebogen evaluiert und bis Mai 2021 ausgewertet. Die Auswertung soll zeigen, ob eine solche Informationskampagne Wirkung zeigt, also, ob sich ältere Bewohner in ihrer Wohngenossenschaft tatsächlich wohler fühlen, wenn ihr Umfeld über ihre Beschwerden informiert ist und ihnen Hilfe anbietet. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, soll es zu einem langfristigen Projekt werden, das auf Genossenschaften in der ganzen Schweiz ausgedehnt wird.

Auch eine Luzerner Genossenschaft ist am Pilot beteiligt, die Oekumenische Wohnbaugenossenschaft Luzern (OeWL), die unter anderem Liegenschaften an der Bleicher-, Lindenhaus- und Ulmenstrasse besitzt. Die Informationsunterlagen wurden an Mieterinnen und Mieter mehrerer OeWL-Häuser verschickt. Da die Informationsabende coronabedingt ausgefallen sind, hat Geschäftsleiter Florian Flohr bisher kaum Reaktionen registriert. Allerdings findet er: «Allein durch das Lesen der Broschüre wird man auf die Problematik aufmerksam.» Das treffe wohl auf alle Genossenschaftsmitglieder zu. «Für die Liegenschaftsbetreuung sind diese Informationen sehr wichtig, da wir täglich auch mit älteren Mietern zu tun haben», sagt Flohr. Man prüfe aktuell, welche Massnahmen umgesetzt werden können, die Personen mit Seh- oder Hörbehinderung entgegen kommen.