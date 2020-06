Kampf um Hochhaus beim Bahnhof Sursee: Stadtrat geht mit Informationsfilm in die Offensive Am 28. Juni stimmt die Surseer Bevölkerung über den Bebauungsplan Therma-Areal ab. Mit einem Informationsfilm will der Stadtrat aufzeigen, wie die Entwicklung am Bahnhof in den nächsten Jahren aussehen könnte. Dominik Weingartner 18.06.2020, 13.03 Uhr

Der 28. Juni ist ein wichtiger Tag für den Surseer Stadtrat. Dann entscheidet die Bevölkerung über den Bebauungsplan Therma-Areal – und damit über ein Kernstück der für die nächsten Jahre geplanten Entwicklungen beim Bahnhof.

Teil des Projekts ist ein 63 Meter hohes Gebäude, das nicht nur auf Gegenliebe stösst. Gegen den Bebauungsplan hat sich eine Komitee gebildet, dass sich IG Entwicklung Bahnhof Sursee nennt. Diese behauptet, dass die Überbauung der weiteren Entwicklung des Bahnhofs Sursee im Weg stehen wird. So heisst es auf der Webseite der IG, es fehle eine Gesamtplanung für den Bahnhof. Und: «Wir verbauen uns wortwörtlich unseren sowieso schon kleinen Handlungsspielraum.»

Landabtretung kommt nur bei einem Ja

Diese Behauptung stellt der Stadtrat in Abrede und ist in die Gegenoffensive gegangen. Er hat die Pläne für die Entwicklung des Bahnhofes online publiziert, zudem liegen die Unterlagen zurzeit öffentlich auf.

Jetzt ist der Stadtrat noch einen Schritt weiter gegangen und hat einen Informationsfilm ins Netz gestellt:

Der Film soll dazu beitragen, die Kritik an der Überbauung des Therma-Areals einzudämmen. So ist im Film der Hinweis platziert, dass das Basler Vorsorgeunternehmen Pax, welches im Besitz des Therma-Areals ist, der Stadt Land abtreten wird, damit beim Bushof eine Wendeschleife realisiert werden kann. Das passiert allerdings nur, wenn die Bevölkerung Ja sagt zum Bebauungsplan.

Stadtpräsident Beat Leu sagt zum Film: «Es ist uns wichtig, die Bevölkerung während der Planauflage einfach und verständlich über dieses bedeutende Projekt zu informieren. Deshalb sind wir mit diesem Film und Grafiken neue Wege gegangen, haben andere Formen der Kommunikation ausprobiert.»

Die Sorge vor einem Nein

Die Kommunikationsoffensive des Stadtrats ist kein Zufall. Die Sorge ist offenbar gross, dass die Therma-Areal-Überbauung an der Urne scheitern könnte. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass in Beromünster die Ortsplanung am 17. Mai überraschend an der Urne gescheitert ist. Urnenabstimmungen haben eine ganz andere Dynamik als Gemeindeversammlungen.

Die nun aufgelegten Pläne so wie der Informationsfilm sollen nun aufzeigen, dass die Therma-Areal-Überbauung und die Entwicklung des Bahnhofs eng verzahnt sind – und so die letzten Zweifler vor der Abstimmung noch überzeugen. Neben dem neuen Bushof soll es auch eine unterirdische Velostation mit 1000 Abstellplätzen geben. Zudem soll die Möglichkeit eines vierten Gleises offengehalten werden.

Kosten von 23 Millionen Franken

Insgesamt kostet die Umgestaltung des Bahnhofplatzes rund 23 Millionen Franken. An der Finanzierung sind laut Auskunft des Surseer Stadtrats auch die SBB und der Kanton Luzern beteiligt. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 entscheiden die Stimmbürger über das Geschäft – wiederum an der Urne. Die Inbetriebnahme ist für 2023/2024 geplant.

Der neu gestaltete Bahnhofplatz soll zu einer «Visitenkarte für die Stadt Sursee und die ganze Region» werden, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Sagt die Bevölkerung allerdings Nein zur Überbauung Therma-Areal, steht die Stadt «womöglich vor einem Scherbenhaufen», wie Bauvorsteher Bruno Bucher Ende Mai gegenüber unserer Zeitung sagte. Es geht also um viel am 28. Juni.