Kampfjet F-35A Exekutiven der Luzerner Regionsgemeinden erwarten Abnahme der Lärmbelastung Dass es mit den neuen Kampfjets weniger Starts und Landungen beim Flugplatz Emmen geben soll, kommt in der Region Luzern gut an. Zumindest die Standortgemeinde will die geplanten Lärmmessungen genau verfolgen.

Der amerikanische Kampfjet F-35A, von dem der Bund 36 Exemplare für rund sechs Milliarden Franken anschaffen will, bewegte in den letzten Tagen die Region Luzern: Auf dem Flugplatz Emmen wurden an mehreren Anlässen zwei Exemplare präsentiert – zuletzt am Freitag vor rund 500 Personen.

Der amerikanische Kampfjet F-35 landet in Emmen. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmen, 18. März 2022)

Ein Bild von den Jets gemacht hat sich auch der Gemeinderat Emmen. Laut Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) war der Gemeinderat am Dienstag und Mittwoch auf dem Flugplatz präsent. «Ich finde es schwierig, zu beurteilen, ob die Lärmbelastung durch die F-35 höher ist als jene durch die F/A-18, weil es ein ganz anderes Geräusch ist», sagt sie. Nach Angaben des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ist der neue Jet im Schnitt rund drei Dezibel lauter als der alte.

Im Gegenzug soll es weniger Flüge geben, da die F-35 länger in der Luft bleiben könne. In Emmen sollen demnach rund 70 Prozent weniger Flugbewegungen stattfinden. «Dies begrüssen wir natürlich», sagt Ramona Gut, denn was Emmen am stärksten belaste, seien Starts und Landungen. «Die neuen Jets sind auch schneller in einer Höhe, in der wir sie nicht mehr wahrnehmen, was ebenfalls positiv ist.» Grundsätzlich könne man deshalb von einer klaren Verbesserung sprechen.

Gemeinderat Emmen wird Forderungen prüfen

Dennoch gibt Gut-Rogger zu bedenken, dass zwar über 50 Prozent der Emmer Bevölkerung dem Flugplatz positiv gegenüber stehe, «eine grosse Minderheit fühlt sich jedoch durch die Lärmimmissionen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt». Der Gemeinderat werde deshalb die weiteren Lärmmessungen «ganz genau beobachten» sowie die vom Bund versprochenen Schallschutzmassnahmen kritisch prüfen, so Gut-Rogger. «Wenn wir eine Auslegeordnung der Vor- und Nachteile haben, werden wir uns überlegen, ob wir eine Entschädigung fordern.» Jetzt bereits Forderungen stellen, wolle der Gemeinderat nicht, weil man diese fundiert begründen müsse.

Der Schutzverband der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen hat während der Präsentationsflüge mehrere Lärmmessungen durchgeführt. Ein Resultat oder ein klares Fazit könne er noch nicht abgeben, sagt Präsident Andreas Kappeler. Zunächst brauche es noch Messungen der aktuellen Flugzeugmodelle sowie Angaben dazu, wie schwer die Flieger waren. «Wir vermuten, dass die F-35A relativ leicht betankt waren und das Lärmpotenzial nach oben noch deutlich grösser ist.» Kappeler kritisiert, dass der Bund bisher keine umfassenden Lärmmessungen gemacht habe. «Diese braucht es aber, damit ein Lärmkataster erstellt werden kann.» Mit den eigenen Messungen wolle der Schutzverband eine Vergleichsgrösse zur Hand haben, um beurteilen zu können, ob die Daten im Lärmkataster plausibel sind – und auf dieser Grundlage Forderungen stellen zu können. «Grundsätzlich werden wir uns dafür einsetzen, dass die Lärmbelastung weniger wird im Vergleich zu heute.»

Forderung nach tiefer Lärmbelastung

Der Luzerner Stadtrat war nicht in Emmen, um sich die Kampfjets anzuhören und anzusehen. «Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Urteil darüber abzugeben», sagt Stadtrat Adrian Borgula (Grüne). Grundsätzlich sei dem Stadtrat die Sicherheit und Lebensqualität der Luzerner Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. «Und wir sprechen uns klar gegen einen Ausbau der militärischen und zivilen Nutzung des Flugplatzes Emmen aus.» Bis jetzt gebe es keine verbindliche Zusicherung, dass die Flüge tatsächlich weniger werden. «Wir erwarten aber, dass die Bewegungen insofern reduziert werden, dass insgesamt keine Mehrbelastung durch Fluglärm entsteht», so Borgula.

An der Vorführung konnte auch der Gemeinderat Rothenburg nicht teilnehmen, so Gemeindepräsident Bernhard Büchler (Mitte). Die Haltung ist aber klar: «Der Gemeinderat Rothenburg begrüsst die Reduktion der Flugbewegungen. Wir fordern, dass alles unternommen wird, um die Lärmbelastung für die Bevölkerung möglichst tief zu halten.» Dies könne durch die in Aussicht gestellte Anzahl Flugbewegungen, die Einhaltung der bisherigen Rayons der Flugtrainings sowie der Flugschneisen erreicht werden.

Ebenfalls nicht vor Ort war der Gemeinderat Ebikon. Wie Gemeindepräsident Daniel Gasser (Mitte) auf Anfrage schreibt, «ist es nicht Aufgabe einer Gemeinde, die Zweckmässigkeit oder Funktionalität eines Kampfflugzeugs zu beurteilen». Der Militärflugplatz Emmen sei ein wichtiger Arbeitgeber und trage zur Prosperität der ganzen Region bei. «Die Reduktion der Flugbewegungen begrüssen wir ausdrücklich», so Gasser weiter. Für die Gemeinde Ebikon sei es wichtig, dass die Jets Tiefflüge vermeiden.

