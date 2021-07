Kampfjets «Keine gute Nachricht» – so reagiert der Emmer Schutzverband auf den Entscheid für den F-35 Der Kampfjet F-35 ist lauter als die bisherigen F/A-18, was in Emmen Kritik auslöst. Dafür seien weniger Starts nötig, so der Bund. Zudem will er prüfen, ob es weitere Möglichkeiten zur Lärmreduktion gibt. Stefan Dähler 02.07.2021, 13.02 Uhr

Mit ihm soll künftig auch die Schweizer Armee fliegen: Der F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin. Bild: AP Photo/Petros Karadjias

Sie stehen nun offiziell auf dem Einkaufszettel: Der Bundesrat will 36 Kampfflugzeuge des Typs F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin für rund 5 Milliarden Franken kaufen, wie er am Mittwoch entschieden hat. Der F-35A sei in der Evaluation deutlich als Sieger hervorgegangen.

In der Evaluation ist aber auch zu lesen, dass der Jet beim Start im Durchschnitt etwa drei Dezibel lauter ist als der heutige F/A-18. In der SRF-Sendung «10 vor 10» war davon die Rede, dass das sich in der Praxis anfühle, als ob zwei F/A-18 miteinander starten würden. Worauf Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) entgegnete, dass drei Dezibel im Umfeld eines Flugplatzes nicht wie eine Verdoppelung des Lärms wirkten. Ausserdem könne die Zahl der Starts um etwa die Hälfte reduziert werden. Dies unter anderem, weil die Trainingsmissionen «aufgrund des mitgeführten Treibstoffes etwas länger» dauern würden. «Damit wird die Gesamtlärmbelastung beim F-35A im gleichen Rahmen bleiben wie die heute bestehende Belastung», heisst es im Bericht.

Schutzverband: Lautstärke hätte berücksichtigt werden müssen

Andreas Kappeler, Präsident des Schutzverbands der Bevölkerung rund um den Flugplatz Emmen. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 1. Dezember 2020 )

Der Schutzverband der Bevölkerung rund um den Flugplatz Emmen (SFE) hat sich noch nicht im Detail mit dem Entscheid auseinandergesetzt. «Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass sich der Bundesrat für den lautesten Flieger entschieden hat, was keine gute Nachricht ist», sagt SFE-Präsident Andreas Kappeler. «Unserer Meinung nach hätten Lautstärke und Emissionen ein gewichtetes Kriterium bei der Evaluation darstellen müssen. Offenbar war das nicht der Fall, es wurde zumindest nicht so kommuniziert.» Der Verband werde den Entscheid nun analysieren und dann eine detailliertere Stellungnahme mit Forderungen abgeben. Kappeler:

«Die Lärmemissionen dürfen insgesamt nicht zunehmen. Dass es deutlich weniger Starts und Landungen brauche, ist nur ein schwacher Trost. Die punktuell hohen Lärmemissionen sind für Anwohnende deswegen nicht erträglicher.»

Ein ehemaliger Swiss-Pilot äussert gegenüber unserer Zeitung ausserdem Bedenken zur Sicherheit, weil der F-35A im Gegensatz zum F/A-18 nur einen Motor aufweist. Dadurch fehle die Antriebsredundanz, falls es einen Ausfall gibt. Zwar seien auch die Pilatus-Trainingsflugzeuge einmotorig, doch diese seien viel leichter. SFE-Präsident Kappeler: «Das Anliegen wurde auch aus der Bevölkerung schon eingebracht.» Der Verband betrachte das sicherheitstechnisch auch nicht als optimal. Wie hoch das Risiko diesbezüglich ist, werde man nun in Erfahrung zu bringen versuchen.

Für die Gemeinde Emmen ist es noch zu früh, um eine Aussage zum neuen Kampfjet zu machen, heisst es auf Anfrage. Der politische Prozess sei noch nicht abgeschlossen. Das Parlament muss den Kauf noch absegnen. Ausserdem haben SP, Grüne und GSoA eine Initiative angekündigt, um diesen zu verhindern.

Genaue Zahl der Starts in Emmen ist noch nicht bekannt

Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse verweist auf Anfrage darauf, dass künftig wie erwähnt weniger Starts nötig seien. Wie viele es in Emmen effektiv sein werden, ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus sei geplant, in Zusammenarbeit mit dem Hersteller und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA «verfahrenstechnische Möglichkeiten zur Reduktion der Lärmimmissionen beim Start zu analysieren, mit dem Ziel, die Lärmbelastung zu reduzieren», schreibt Kaj-Gunnar Sievert, Leiter Kommunikation.

Zur Gewichtung des Lärms in der Evaluation macht Armasuisse keine Angaben, da dies «isoliert und ohne Berücksichtigung weiterer Informationen zu einer verzerrten Wahrnehmung» führen könnte.

Investitionen von rund 40 Millionen Franken sind in Emmen nötig

Die neuen Kampfflugzeuge haben beim Flugplatz Emmen Investitionen zur Folge: Geplant sind rund 40 Millionen Franken für den Neubau von Flugzeugboxen, die Anpassung bestehender Hallen und den Ersatz des Staffelgebäudes, so Sievert: «Die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze werden im Rahmen der Armeebotschaft 2022 dargelegt.» Die Ruag werde grundsätzlich «truppenferne Aufgaben in den Bereichen der technischen Systembetreuung, der Materialbewirtschaftung zwischen dem In- und Ausland und der Flugzeuginstandhaltung des F-35A übernehmen».

Zu den Sicherheitsbedenken schreibt Sievert, dass einmotorige Kampfflugzeuge kein Risiko darstellten: «Die von den Luftwaffen vorgegebenen Sicherheitsstandards müssen Hersteller von Kampfflugzeugen unabhängig von der Anzahl Triebwerke ihrer Modelle erfüllen.» Hersteller sogenannt einstrahliger Kampfflugzeuge würden ihre Triebwerke mit «vitalen Subsystemen wie Hydraulikpumpen oder Generatoren mit unabhängig voneinander angetriebenen Hilfssystemen» ergänzen. «Bei der Ausbildung von Militärpiloten haben sich einmotorige Trainerflugzeuge wie der Pilatus PC-21 oder sein Vorgänger Hawk bewährt.»