Kann sich Luzern die Zurückhaltung bei den Steuerentlastungen leisten?

Der Kanton Luzern war bei den Unternehmenssteuern seit 2012 die Nummer 1 in der Schweiz. Nun, mit der im Januar in Kraft gesetzten Bundessteuerreform, haben andere Kantone ihre Firmensteuern teils massiv gesenkt, so dass sich Luzern derzeit auf Platz 4 wiederfindet. Finanzdirektor Reto Wyss nimmt Stellung zu Forderungen nach Steuererleichterungen.

Lukas Nussbaumer 19.02.2020, 05.00 Uhr