Reportage «Endlich wieder Präsenzunterricht»: Wie Schüler und Lehrer den ersten Tag mit Maskenpflicht an der Kanti Alpenquai erleben Für die 1700 Jugendlichen der grössten Schule im Kanton Luzern hat am Montag der Unterricht begonnen. Schüler und Lehrer haben sich mit der verhängten Maskenpflicht abgefunden – weil sie keine Alternative sehen. Julian Spörri 17.08.2020, 16.15 Uhr

Rund 300 Schüler der ersten Klasse des Untergymnasiums stehen an diesem regnerischen Montagmorgen vor der Aula der Kantonsschule Alpenquai. Für sie ist es der erste Tag an ihrer neuen Schule. Doch nicht nur für die Erstklässler ist in diesem Schuljahr vieles neu. Bereits die Desinfektionsspender am Eingang und die auseinander geschobenen Tische in der Kantine verdeutlichen, dass das Coronavirus an der Kantonsschule mit rund 1700 Lernenden den Takt vorgibt. So findet auch die Begrüssung der Erstklässler durch Rektor Hans Hirschi im Regen statt – und nicht in der Aula.:

Bild: Julian Spörri (Luzern, 17. August 2020)

Die wichtigste Neuerung zum Schulstart ist aber die Maskenpflicht, die der Kanton Luzern für Schüler der Kantonsschulen beschlossen hat. Sie gilt innerhalb des Gebäudes, also auf allen Gängen, in den Treppenhäusern und WCs. Die Schüler der vierten bis sechsten Klasse müssen im Unterschied zu den unteren Klassen auch im Unterricht eine Maske tragen, sofern der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Für Lehrpersonen gelten dieselben Regeln.

Rektor Hans Hirschi stellt klar: «Es wird die Ausnahmesituation sein, dass die Maske im Schulzimmer nicht getragen werden muss.» Möglich sei dies nur im Unterricht mit Halbklassen oder in Fächern mit wenig Teilnehmenden. Dies ist am Montagmorgen beispielsweise im Schwerpunktfach Italienisch der sechsten Klasse der Fall, wie der Besuch zeigt. Nur sieben Schüler sitzen im Zimmer, die Masken können entsprechend abgelegt werden. Schüler Lenny Scammacca erzählt, dass er zuvor bereits zwei Lektionen hatte, in denen Masken getragen werden mussten. Der 17-Jährige konstatiert:

«Es war schwieriger, sich zu verstehen.»

Vereinzelt müssen Lehrpersonen Jugendliche ermahnen

Trotzdem sagt Scammacca, dass die Maskenpflicht für ihn keinen grossen Unterschied mache: «Das Tragen bin ich mir bereits aus dem öffentlichen Verkehr gewohnt.» Andere Schüler sehen dies anders: Michelle Gocht (15) findet die neue Situation sehr «gewöhnungsbedürftig». Es sei wichtig, dass etwas gegen die Pandemie getan werde, so Gocht. «Jedoch wäre es mir lieber gewesen, wenn man den Unterricht ohne Maske führen und einfach für den nötigen Abstand sorgen würde.»

Michelle Gocht.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. August 2020)

Wie alle befragten Schülerinnen und Schüler steht aber auch Gocht hinter der Massnahme. Entsprechend gut klappt die Umsetzung: Nur vereinzelt müssen Lehrpersonen Jugendliche ermahnen. Als zwei Schülerinnen aus der sechsten Klasse in der Pause im Klassenzimmer die Maske herunterziehen und miteinander reden, werden sie sofort von der Lehrerin darauf aufmerksam gemacht. «Masken nach dem Sport sind einfach tödlich», entgegnet die Schülerin – zieht die Maske dann aber ohne weitere Diskussionen hoch.

Präsenzunterricht? Nein danke!

Bei Rektor Hans Hirschi überwiegen trotz der besonderen Umstände zum Schulstart die positiven Gefühle: «Ich habe Freude, dass es wieder losgeht.» Bezüglich der geltenden Bestimmungen habe er von Seiten der Lehrpersonen keine kritische Stimme vernommen, so Hirschi.

«Der Tenor ist klar: Die Lehrerschaft will vor Ort unterrichten, um die Lernziele zu erreichen.»

Dies bestätigt sich beim Besuch des Lehrerzimmers der Fachschaft Französisch. Zwar sei es unter der Maske «wahnsinnig heiss», drückt es ein Französischlehrer aus. Doch die Tragpflicht bedeute nur einen kleinen Aufwand. «Ich nehme das Maskentragen gerne in Kauf, um Fernunterricht zu verhindern», sagt auch Monika Schmidli-Schwander. «Im Präsenzunterricht spürt man die Schülerinnen und Schüler und kann sie besser fördern.» Das Homeschooling während des Lockdowns sei gut zur Überbrückung gewesen, habe aber nicht die Qualität des Präsenzunterrichts erreicht.

In den Gängen der Kantonsschule Alpenquai kehrt nach den Sommerferien wieder Leben ein. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. August 2020)

Den Fernunterricht sehen auch die Schüler nicht als Alternative. Franciska Wiedmer (17) aus der sechsten Klasse betont: «Es ist gut, dass wir wieder vollständigen Präsenzunterricht haben.» Und der gleichaltrige Leon Häselbart ergänzt:

«Als ich immer nur in meinem Zimmer sass, bin ich in ein Loch gefallen.»

Franciska Wiedmer und Leon Häselbart (beide 17).

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. August 2020)

Es scheint, als hätten sich die Schüler mit dem Maskentragen abgefunden – doch bei deren Beschaffung sehen einige noch Diskussionsbedarf. Im Gegensatz zu den Lehrern müssen die Schüler ihre Masken selbst organisieren. «Sollte die aktuelle Situation noch länger andauern, geht das ins Geld», sagt Michelle Gocht. «Schliesslich will und soll man seine Maske regelmässig austauschen.» Laut Rektor Hans Hirschi hat es bis jetzt aber keine Anfragen von Eltern gegeben, die um eine finanzielle Unterstützung baten. Den Grund dafür sieht Hirschi in «den deutlich gesunkenen Preisen».

In der Kantine herrscht Einbahnverkehr

In der Mensa nehmen viele Schüler ihr Mittagessen ein – und ziehen dafür die Maske aus. Um zu verhindern, dass es zu Ansteckungen kommt, wurden deshalb spezifische Vorsichtsmassnahmen ergriffen. Von 11.30 bis 13.30 Uhr gilt Einbahnverkehr. Zudem wurden die Tische auseinander geschoben, um zwischen den Gästegruppen die Abstandsregel durchzusetzen.

In der Mensa wurden Tische zusammengeschoben, um 1,5 Meter Abstand zu ermöglichen. Bild: Julian Spörri (Luzern, 17. August 2020)

Der Besuch zur Mittagszeit am ersten Schultag zeigt, dass der grosse Ansturm auf die Mensa ausbleibt und der Abstand eingehalten werden kann. Das hat auch mit der Jahreszeit zu tun. «Normalerweise essen wir in der Schule, doch jetzt gehen wir am Mittag raus, damit wir die Maske ablegen können», sagt Leon Häselbart. Im Winter, wenn die Picknickplätze am See witterungsbedingt wegfallen, wird der Andrang auf die Aufenthaltsräume in der Kantonsschule steigen und möglicherweise neue Regulierungen nötig machen. Doch nach dem ersten Tag kann man feststellen: Der Start in das neue Schuljahr ist geglückt – trotz Corona.