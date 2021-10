Pionierleistung 20 Jahre Biosphäre Entlebuch: «Modell für die Welt zu sein, ist mit viel Mühe verbunden» Seit zwei Jahrzehnten weht im «Wilden Westen» Luzerns ein anderer Wind. Dafür massgeblich mitverantwortlich ist Theo Schnider, der den von der Unesco ausgezeichneten Naturpark geprägt hat. David von Moos Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Erfahrener Fachmann mit Weitblick: Für seine Verdienste um den Entlebucher Tourismus wurde Theo Schnider – hier auf der Alp Silwängen am Fusse der Schrattenfluh – 2019 mit dem Tourismus Award ausgezeichnet.





Bild: Nadia Schärli (Flühli, 19. Oktober 2021)

In rund einem Jahr will Theo Schnider, langjähriger Direktor der Unesco Biosphäre Entlebuch und deshalb auch «Mister Biosphäre» genannt, in Pension gehen. Im Gespräch blickt er zurück auf die Anfänge seiner «Lebensaufgabe» vor über 20 Jahren und vorwärts auf das, was noch kommt.

Was hat Sie am meisten erstaunt in Ihrer Zeit als Direktor?

Theo Schnider: Dass es möglich war, in dieser relativ kurzen Zeit eine neue Perspektive für eine ganze Region, eine klare Positionierung und eine Destinationsmarke zu schaffen. Ich weiss, dass andere Regionen im In- und Ausland sich bei dieser Aufgabe die Zähne ausbeissen.

Wie sind Sie auf die Idee des Naturreservats gekommen?

Als mit der Annahme der Rothenthurm-Initiative Moorlandschaften unter Schutz gestellt wurden, war ich Tourismusdirektor in Sörenberg. Plötzlich waren zwei Drittel der Gemeinde Naturschutzgebiet. Da mussten wir uns etwas einfallen lassen, um aus der Bredouille herauszukommen. So kamen wir auf die Idee eines internationalen Kompetenzzentrums für Moorlandschaften. Diese Idee haben wir zur Biosphäre weiterentwickelt. Aus dem vermeintlichen Handicap haben wir so einen Vorteil gemacht.

Wie sind Sie mit der Skepsis der Unentschlossenen und der Kritik der Gegner umgegangen?

Eine Biosphäre funktioniert nur zusammen mit der Bevölkerung. Zuhören und mitbestimmen können ist wichtig. Entscheidend war, dass wir darüber abstimmen wollten und konnten. Wir waren uns im Management schon früh einig, dass man Nachhaltigkeit nicht verordnen kann. Nachhaltigkeit ist vielmehr ein Weg mit vielen Kompromissen und harte Arbeit. Differenzen löst man nicht mit Überreden, sondern nur durch Überzeugen. Heute schreibt die Unesco bei neuen Beitrittsgesuchen vor, dass es einen sogenannten Akzeptanznachweis nach dem Modell Entlebuch braucht. Wir haben also auch internationale Geschichte geschrieben.

20 Jahre Unesco Biosphäre Entlebuch Das Entlebuch ist reich an voralpinen Moorlandschaften – sie machen fast die Hälfte der Region aus. Auch eindrückliche Karstgebiete und eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt prägen die Gegend. 2001 wurde das Entlebuch von der Unesco als erstes Biosphärenreservat der Schweiz ausgezeichnet. Biosphärenreservate leisten einen Beitrag zur Erhaltung von Landschaften, Arten und Vielfalt. Sie fördern zudem eine wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung, die nachhaltig ist. Seit der Jahrtausendwende setzt die Region auf einen sanften Tourismus mit natur- und klimaverträglichen Angeboten. 2011 hat die Unesco das Entlebuch zu einer Vorzeigeregion für die Welt erhoben. Seit 1976 zeichnet die Unesco weltweit solche Kulturlandschaften aus. Weltweit gibt rund 700 Unesco-Biosphärenreservate in 124 Ländern. (dvm)

Was war der schönste Moment?

Dass es uns gelungen ist, nach viel Überzeugungsarbeit als ganze Region von der Unesco als Biosphäre anerkannt zu werden. Sogar der Bund wusste damals noch nicht, wie man so ein Biosphärenreservat errichtet. Da haben wir ganz bei null angefangen. Das war totales Neuland für alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben.

Zur Person Bild: Nadia Schärli «Mister Biosphäre» Theo Schnider (64) ist seit 24 Jahren für die Unesco Biosphäre Entlebuch und deren Vorgängerorganisation tätig, seit 20 Jahren als Direktor. Vorher war er 21 Jahre Tourismusdirektor in Sörenberg. Seit 2019 amtet Schnider zudem als Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Sörenberg AG . Der ausgebildete Tourismus-, Natur- und Umweltfachmann ist Vater von drei erwachsenen Kindern, fünffacher Grossvater und lebt zusammen mit seiner Frau in Sörenberg.

Wie nachhaltig hat das Label die Region geprägt?

Sehr stark und sehr nachhaltig. Es hilft, sich von anderen Regionen abzuheben, es gibt Orientierung, hat Wiedererkennungswert und stiftet Identifikation – die Leute arbeiten gern mit unserem Label.

Ein Wirtschaftsfaktor Die Unesco Biosphäre Entlebuch ist auch wirtschaftlich ein Erfolg: Etwa 50 der insgesamt 850 Landwirtschaftsbetriebe produzieren über 550 verschiedene zertifizierte «Echt Entlebuch»-Produkte. Gut 80 davon sind auch bei Grossverteilern erhältlich. Rund 900’000 Gäste besuchen die Biosphäre pro Jahr und generieren rund 300’000 Übernachtungen. Allein der Umsatz von Sommer- und Herbsttourismus wird gemäss einer Wertschöpfungsstudie der ETH auf zirka 40 Millionen Franken geschätzt. Über das ganze Jahr dürfte er laut Theo Schnider mindestens doppelt so hoch sein. Das Biosphären-Management beschäftigt aktuell ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet total rund 2,8 Millionen Franken Umsatz. Die Biosphären-Produzenten setzen mit ihren Erzeugnissen jährlich gegen 8 Millionen Franken um. (dvm)

Wie hat sich die Wahrnehmung des Entlebuchs in den vergangenen 20 Jahren verändert?

Früher hat man vom Armenhaus der Schweiz gesprochen. Nach der Moorschutz-Abstimmung 1987 herrschte grosse Ratlosigkeit. Die Abwanderung von Firmen, der Verlust von Arbeitsplätzen, der Rückzug des Militärs – das alles stellte das Entlebuch vor grosse Fragezeichen.

Die Biosphäre hat der ganzen Region eine neue Perspektive gegeben. Das Label sorgt für Wiedererkennung, gibt Orientierung, unterstützt die Identität und stärkt den Bekanntheitsgrad, aber verpflichtet auch zu Qualität und Sorgfalt. Das Selbstbewusstsein der Entlebucher ist dadurch gestärkt worden. Die Leute haben den Stolz für die eigene Region neu entdeckt. Die Entlebucher dürfen sich heute als Gestalter sehen, weil sie das Heft in die Hand genommen haben – und es immer wieder lustvoll tun.

Damit ist es aber nicht getan. Aus wirtschaftlicher Sicht haben wir Entlebucher noch immer eine kritische Grösse. Da braucht es starke Seilschaften.

2011 wurde das Entlebuch von der Unesco zu einer Modell-Biosphäre für die Welt erhoben. Wo steht man heute?

Modell für die Welt zu sein, ist mit viel Mühe und Verpflichtung verbunden. Vergangene Woche haben wir das umfangreiche Dossier eingereicht. Wir sind gespannt auf die Beurteilung. Wir haben uns qualitativ stark weiterentwickelt und den Wirkungskreis nochmals ausgebaut. Wenn man sieht, wie viele Regionen, Parks, Regierungsdelegationen und Entwicklungsagenturen uns besuchen, haben wir an Attraktivität nichts verloren und an Ausstrahlung sogar gewonnen. Grosse Chancen sehe ich auch in der Digitalisierung. Wir müssen vor allem neugierig bleiben.

Katja Dürst, Geschäftsführerin Pro Natura Luzern. Bild: Pro Natura Luzern

Naturschutzverbände bleiben kritisch Nicht nur glücklich mit der Entwicklung der Biosphäre Entlebuch sind Umweltorganisationen wie Pro Natura. Der Spagat zwischen Tourismus und Naturschutz bleibe schwierig, so Katja Dürst, Geschäftsführerin Pro Natura Luzern. «Stahl und Beton knabbern, vom Label der Biosphäre mässig beeindruckt, an der aussergewöhnlichen Natur im Entlebuch.» Auch ein umweltverträglicher Tourismus wecke laufend neue Begehrlichkeiten und führe damit zum Ausbau der Infrastruktur. «Wie lange ist es richtig, mit sanftem Tourismus zu werben?» Moore trocknen aus Pro Natura Luzern kritisiert auch den Zustand der Moore. Diese leiden laut Katja Dürst unter Trockenheit. «Es hat immer noch zu viele Drainagen und Wege, die sich negativ auf deren Wasserhaushalt auswirken.» Ausserdem würden noch immer zu viele Nährstoffe von gedüngten Wiesen ins Moor geschwemmt. «Die auf nasse und nährstoffarme Bedingungen spezialisierten Pflanzen sterben und damit auch schleichend die Moore, das Markenzeichen der Biosphärenlandschaft Entlebuch.» Für deren Schutz wünsche man sich von den Verantwortlichen eine aktivere Rolle. Zu oft noch stünden wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Und diese seien nur auf Kosten von Natur und Landschaft zu verwirklichen, dem langfristigen Kapital der Biosphäre. Dürst nimmt aber auch die Erholungssuchenden selbst in die Verantwortung: «Jeder will beim Wandern, Skifahren, Gleitschirmfliegen oder Biken die Natur erleben. Dies führt in vielen Fällen zu Störungen der Wildtiere.» (dvm)

Ein Zuhause in der Natur: Auf der Alp Silwängen am Fusse der Schrattenfluh ist Theo Schnider aufgewachsen.

Bild: Nadia Schärli (Flühli, 19. Oktober 2021)

Ihre Stelle ist bereits ausgeschrieben. Wie ist das für Sie?

Es gehört zur professionellen Arbeit, auch die Nachfolgeregelung rechtzeitig anzugehen. Trotzdem ist es ein spezielles Gefühl. Ehrlicherweise habe mit dem baldigen «Karrierenende» im Moment noch etwas Mühe. Für mich war das nie einfach ein Job, sondern eine Lebensaufgabe. Etwas, das ich bis zur letzten Sekunde mit Leidenschaft und Herzblut tun werde. Ich glaube auch, dass es diese Einstellung braucht, um einer ganzen Region ein Profil zu geben und ihr den Rücken zu stärken. Ich hatte «riesengrosses» Schwein, diese aussergewöhnliche Aufgabe erfüllen zu dürfen.

Was möchten Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Es braucht viel Feuer für die Sache! Das Entlebuch und seine Bewohner brauchen in erster Linie einen Kümmerer, jemanden, der für sie da und bereit ist, auch mal die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ich wünsche mir, dass das Entlebuch seine einzigartige Identität bewahrt, der Geist des Entlebuchs erhalten bleibt.

