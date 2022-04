Sempachersee: Taucher holen 3,5 Kubikmeter Abfall aus dem Wasser

Sonnenschirm, Auto-Pneus oder Angelrute: Jedes Jahr landen fast 100’000 Tonnen Plastik und weiterer Abfall in unseren Schweizer Seen. Der Verein Abfalltaucher Schweiz holt diesen jeweils in mühseliger Arbeit wieder raus – so auch heute im Sempachersee.

02.04.2022, 20.02 Uhr