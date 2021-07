Kanton Luzern: Knapp 4000 erfolgreiche Lehrabschlüsse

Kanton Luzern 95 Prozent aller Lehrlinge haben die Abschlussprüfung erfolgreich gemeistert Mit den erfolgreichen Lehrabsolventen und -absolventinnen hat der Kanton Luzern knapp 4000 neue Berufsleute für die Wirtschaft. Zudem haben 646 Luzernerinnen und Luzerner die Berufsmaturität bestanden. 13.07.2021, 09.22 Uhr

Die knapp 4000 Lehrabsolventen und -absolventinnenvon diesen Sommer haben einen grossen Teil ihrer Ausbildung im Krisenmodus erlebt – Schule vor dem Bildschirm, Arbeiten von Zuhause aus. Dennoch wurden die Qualifikationsverfahren in fast allen 291 Berufen regulär durchgeführt, wie die Luzerner Dienststelle Berufs- und Weiterbildung (DWB) in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt.

Gerade wegen der schwierigen Umstände sei die Erfolgsquote von

95 Prozent erfreulich, so die Dienststelle weiter. Christof Spöring, Leiter der DBW, dankt den Branchen und Betrieben sowie den Lehrpersonen:

«Sie haben mit innovativen Lernmethoden den Lernenden ein Lern-Umfeld geboten, damit sie ihre Kompetenzen auf unterschiedlichen und teils neuen Wegen erwerben konnten.»

Die Durchführung der Qualifikationsverfahren war dieses Jahr aufgrund der umfassenden Schutzkonzepte für alle Beteiligten mit grossen organisatorischen Aufwänden verbunden. Aus Sicht des Kantons zeigen aber die guten Resultate, dass sich der Aufwand gelohnt hat.

EBA: 2-jährige berufliche Grundbildung, EFZ 3- bis 4-jährige Grundbildung, Artikel 32 Berufsabschluss für Erwachsene Grafik: Kanton Luzern

Berufseinstieg ist eine Herausforderung

Insgesamt haben 3734 von 3928 angetretenen Lehrlinge die Abschlussprüfung bestanden. Der Einstieg in die Berufswelt wird für diesen Jahrgang aufgrund von Corona und den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in zahlreichen Branchen zur Herausforderung, heisst es in der Mitteilung weiter. Trotzdem bleibt Christof Spöring zuversichtlich: «Fachkräfte sind auch in der Krise gesucht und nach Jahren mit sinkenden Lehrabgängerzahlen, sind die Chancen für einen erfolgreichen Einstieg intakt. Junge Menschen brauchen eine Perspektive und die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Nachwuchskräfte. Die Berufsbildung Luzern bringt sie - 3690 an der Zahl.»

Zudem schlossen insgesamt 646 (2020: 656) junge Berufsleute die Berufsmaturität erfolgreich ab. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo pandemiebedingt auf die Durchführung der Abschlussprüfungen verzichtet wurde, wurde das diesjährige Qualifikationsverfahren der Berufsmaturität regulär und gemäss den Vorgaben der Berufsmaturitätsverordnung durchgeführt. (zgc)