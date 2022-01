Darum geht's bei der Luks-Abstimmung vom 13. Februar

Kanton Luzern Abstimmung über Aktienkapitalerhöhung beim Kantonsspital: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Am 13. Februar stimmt die Luzerner Bevölkerung darüber ab, ob der Kanton coronabedingte Ausfälle beim Kantonsspital ausgleichen soll. Es geht um 25,9 Millionen Franken. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Das Hauptgebäude des Kantonsspitals in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (24. Juli 2021)

Warum braucht das Kantonsspital Geld?

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) hat 2020 einen Verlust von 53,6 Millionen Franken eingefahren. Ein Grund dafür ist die vom Bund angeordnete Einschränkung der medizinischen Leistungen, die von Mitte März bis Ende April dauerte. Gleichzeitig habe die Bevölkerung 2020 weniger Dienstleistungen des Spitals in Anspruch genommen, heisst es in der Abstimmungsbotschaft der Regierung. Der Kanton hat bereits 8,4 Millionen Franken für coronabedingte Mehrkosten gesprochen und sich bereits einmal mit 14 Millionen Franken am Ertragsausfall der Listenspitäler beteiligt. Von letzterem Betrag fielen 12,8 Millionen Franken an das Luks. Der nicht durch Corona verursachte Verlust wird auf 14,9 Millionen Franken beziffert. Es bleibt ein coronabedingter Nettoverlust von 25,9 Millionen, den der Kanton in Form einer Aktienkapitalerhöhung ausgleichen will und deshalb einen Sonderkredit in dieser Höhe beantragt.

Warum eine Aktienkapitalerhöhung?

Laut Abstimmungsbotschaft habe es mehrere Möglichkeiten gegeben, den Verlust des Luks zu tragen, etwa ein Beitrag an die Erfolgsrechnung, ein Darlehen oder eine Bürgschaft. Die Regierung hat sich schliesslich für eine Aktienkapitalerhöhung entschieden mit der Begründung, diese stärke das Eigenkapital des Luks und habe eine «gute Aussenwirkung». Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) präzisiert auf Anfrage, dass der Kanton als Alleinaktionär mit der Kapitalerhöhung unterstreiche, dass er bei unvorhergesehenen Ereignissen bereit sei, die Eigenkapitalbasis zu stärken. «Diese Bereitschaft dürften Kapitalgeber positiv zur Kenntnis nehmen», sagt er. Wenn das Luks also für seine Investitionen Geld aufnehmen will, hat es dank der Kapitalspritze des Kantons bessere Karten. Weiter wird damit argumentiert, dass der Kanton als Eigner bei einer Aktienkapitalerhöhung einen Gegenwert erhalte. Seit 2012 hat das Luks rund 100 Millionen Franken an Dividenden an den Kanton ausgeschüttet. Zuletzt war dies 2019 mit 2,1 Millionen Franken der Fall.

Welche Folgen hätte ein Nein für das Luks?

Das Spital steht vor grossen Investitionen. Laufende Projekte sind der Neubau des Kinderspitals und der Frauenklinik. Auch die Arbeiten für den Neubau des Spitals Wolhusen haben bereits begonnen. Bei einem Nein zur Aktienkapitalerhöhung würden keine laufenden Projekte gestoppt, sagt Guido Graf. Aber: «Die längerfristig geplanten und dringend nötigen Bauprojekte müssten auf die Realisierbarkeit hin überprüft werden.» Geplant für die Zukunft sind unter anderem ein Neubau des Spitals Sursee sowie ein Neubau des Hauptgebäudes in Luzern. «Die hohen Investitionen in den nächsten zehn bis 15 Jahren setzen eine solide Eigenkapitalbasis voraus. Ein Nein würde die Liquidität und die Kapitalmarktfähigkeit des Luks massgeblich negativ beeinträchtigen», so Graf. Die Finanzierung der anstehenden Investitionen sei bereits ohne Corona eine Herausforderung.

Wird für das Jahr 2021 erneut eine Unterstützung durch den Kanton nötig sein?

Es ist noch nicht bekannt, welche Auswirkungen das zweite Pandemiejahr auf die Finanzen des Luks hatte. Das Ergebnis wird im zweiten Quartal 2022 kommuniziert. Guido Graf sagt aber: «Es ist nicht davon auszugehen, dass die Pandemie sich derart stark auf das Ergebnis auswirkt wie 2020, als ein Verbot von Wahleingriffen ausgesprochen wurde.»

Wie stehen die Parteien zur Aktienkapitalerhöhung?

Im Kantonsrat war die Vorlage Ende Oktober unbestritten. Der Sonderkredit wurde mit 99 Ja- bei einer Gegenstimme angenommen. Diese kam aus den Reihen der SVP. Die Ja-Parole beschlossen haben bisher Mitte, FDP, SP und Grüne. Bei SVP und GLP steht die Beschlussfassung noch aus.

