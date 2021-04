Luzern ändert Impfstrategie Guido Graf: «Wenn wir wie vorgesehen impfen können, muss bei den Lockerungen etwas passieren» Mehr Luzernerinnen und Luzerner sollen bald eine Erstimpfung erhalten. Der Gesundheitsdirektor sagt, die Zahl der Todesfälle sei «massiv zurückgegangen». Auch die Beatmungen habe man im Griff. Dementsprechend sollten bald Lockerungen möglich sein. Dominik Weingartner 14.04.2021, 16.54 Uhr

Der Kanton Luzern ändert seine Impfstrategie. Ab sofort gilt die Maxime, möglichst viele Luzernerinnen und Luzerner mit einer Erstimpfung zu versorgen. Bisher hat der Kanton darauf geachtet, genügend Reserven für Zweitimpfungen zur Verfügung zu haben. Mit den nun in Aussicht gestellten Impfstoff-Lieferungen ist die Abkehr von der Reservestrategie laut Gesundheitsdirektor Guido Graf vertretbar. «Wir haben die Risiken abgewägt und sind zum Schluss gekommen, dass eine Änderung der Strategie vertretbar ist.» Die Zweitimpfung sollte nach heutigem Wissensstand innert drei Monaten nach der Erstimpfung erfolgen.

Hinzu kommt die Erkenntnis, dass bereits eine Erstimpfung in der Regel vor schweren Krankheitsverläufen schützt. «Auch das ist ein Grund für die Anpassung», sagt Graf. Konkret will der Kanton in den nächsten zwei Wochen rund 10'000 zusätzliche Erstimpfungen durchführen.

Im Sommer sollen alle eine Erstimpfung haben

Vorgezogen wird auch der Impfstart für die Hausärzte. Dieser erfolgt nun bereits am Montag in rund 40 ausgewählten Arztpraxen, die vom Kanton in einer ersten Phase mit rund 3500 Impfdosen beliefert werden. Anmelden kann man sich dafür auf der Website www.corona123.ch. Die Liste der Praxen ist auf www.aerzte-zs.ch/luzern publiziert. Zunächst werden auch dort die Risikogruppen geimpft, also Personen über 75 Jahren und Personen mit höchstem Risiko. «Im Verlauf vom Mai öffnen wir für alle», sagt Guido Graf.

Auf dem angepassten Zeitplan auf der Website des Kantons ist zudem ersichtlich, dass die Impfung der über 75-Jährigen und der Personen mit höchstem Risiko bis Ende Mai abgeschlossen sein soll. «Angemeldete Personen zwischen 65 und 74 Jahren werden bis Ende April einen ersten Impftermin erhalten haben und ihre zweite Impfung bis Ende Mai», heisst es weiter.

Laut Guido Graf sollen alle impfwilligen Luzernerinnen und Luzerner im Verlauf des Sommers eine Erstimpfung erhalten. Näher präzisieren will er diese Zeitangabe nicht, das sei «sehr anspruchsvoll», sagt er. Aber:

«Wir haben das Potenzial, in kurzer Zeit – damit meine ich Mai, Juni – sehr viele Luzernerinnen und Luzerner zu impfen.»

Vorausgesetzt, die nötigen Impflieferungen würden auch im Kanton Luzern eintreffen.

Kantonsspital hilft aus

Das erhöhte Impftempo dürfte Auswirkungen auf die generelle Situation der Pandemie haben. «Wir spüren schon jetzt einen Effekt», sagt Graf. «Wir haben alle Heime und einen Grossteil des Gesundheitspersonals geimpft.» Die Zahl der Todesfälle sei «massiv zurückgegangen, auch die Beatmungen haben wir im Griff», so der Gesundheitsdirektor. «Die Strategie, die wir gewählt haben, scheint nicht so schlecht zu sein», sagt Graf. Für ihn seien die absoluten Fallzahlen, die auch im Kanton Luzern steigen, nicht mehr zentral. Graf:

«Für mich zählt, dass das Gesundheitswesen nicht zusammenbricht und wir kaum mehr Todesopfer zu beklagen haben.»

Entsprechend kann sich der Gesundheitsdirektor weitere Lockerungen der Coronamassnahmen vorstellen. «Wenn wir wie vorgesehen impfen können, muss bei den Lockerungen etwas passieren», sagt er. Einen Luzerner Alleingang schliesst Graf aber aus: «Es soll kein Flickwerk geben in der Schweiz.»

Voraussichtlich am 26. April soll das Impfzentrum in Willisau seinen Betrieb aufnehmen. Bisher haben sich nach Kantonsangaben etwas mehr als 10'000 Personen für eine Impfung dort angemeldet. Anders sieht die Situation in Luzern aus. Stand Dienstagabend waren dort rund 70'000 Personen angemeldet, die noch keinen Termin erhalten haben. Künftig soll auch das Luzerner Kantonsspital mithelfen, diesen Pendenzenberg abzubauen, wie der Kanton gestern mitteilte. Dort sollen täglich mehrere hundert Personen eine Impfung erhalten. Am Luks wird – anders als in den Arztpraxen und in den Impfzentren, wo Moderna verimpft wird – der Impfstoff von Pfizer/Biontech eingesetzt.

Ummeldung auf Willisau ohne Risiko möglich

Zudem ruft der Kanton dazu auf, sich falls möglich für einen Impftermin in Willisau anzumelden. Das gilt auch für Personen, die sich bereits für Luzern angemeldet haben. Entgegen früherer Verlautbarungen ist es nun doch möglich, sich für beide Zentren auf die Warteliste setzen zu lassen, ohne dass man seinen Platz in der Warteschlange verliert. Dafür ist aber eine Kontaktaufnahme mit der kantonalen Impfhotline (041 228 45 45) notwendig. «Man bekommt dann (indem man an beiden Orten angemeldet ist) in demjenigen Impfzentrum einen Impftermin, bei dem man schneller an der Reihe ist», teilt der Kanton auf Anfrage mit.

Insgesamt haben sich mittlerweile über 110'000 Personen für eine Impfung angemeldet. Das entspricht mehr als einem Viertel der Luzerner Bevölkerung. Was die Impfbereitschaft der Luzernerinnen und Luzerner angeht, ist Guido Graf zuversichtlich:

«Die Luzerner Bevölkerung gilt als eher vorsichtig, was Impfungen angeht. Die Zahl der Anmeldungen spricht aber eine andere Sprache. Wir sind auf einem guten Weg.»