Kanton Luzern Ärger mit der neuen Steuersoftware nimmt zu: Jetzt gesteht der Kanton Fehler ein Das neue Programm für das Ausfüllen der Steuererklärung bereitet vor allem älteren Personen Probleme. Der Kanton Luzern gesteht Fehler ein und rüstet die Hotline auf. Bloss: Telefonische Anfragen sind nicht mehr möglich. Christian Glaus 19.02.2021, 05.00 Uhr

Wirft im Kanton Luzern derzeit viele Fragen auf: Das Ausfüllen der elektronischen Steuererklärung.

«Eigentliche Fehler gibt es kaum und wenn, dann sind das Kleinigkeiten.» Dies sagte Paul Furrer, Geschäftsbereichsleiter bei der kantonalen Dienststelle Steuern, Anfang Februar gegenüber unserer Zeitung. Auch heute noch bleibt er bei der Aussage, dass die neue Software für das Ausfüllen der Steuererklärung grundsätzlich gut funktioniere. Dies beweise die Tatsache, dass bereits mehr als 6000 Dossiers eingereicht worden seien.

Dass doch nicht alles so rund läuft, beweist eine andere Tatsache: Die Hotline, an welche sich Nutzer bei Problemen wenden können, ist massiv überlastet. Waren beim Softwarehersteller ursprünglich vier Informatikstudenten pro Tag eingeplant, um die Anfragen zu beantworten, wird deren Zahl nun auf zwölf aufgestockt. Einen Teil der Mehrkosten muss der Kanton übernehmen. Zu den finanziellen Auswirkungen kann Furrer noch keine Angaben machen. Er gesteht ein:

«Wir wurden von den vielen Anfragen überwältigt.»

Helpdesk ist nur noch per E-Mail erreichbar

Die Überlastung der Hotline kann für die Steuerzahler frustrierend sein. Einige schildern gegenüber unserer Zeitung, dass sie während mehrerer Tage erfolglos probiert haben, die Hotline zu erreichen. Nach 15 Minuten Wartezeit fliegen sie aus der Leitung. Furrer zeigt Verständnis für den Frust der Anrufer.

«Zurzeit versuchen einfach zu viele gleichzeitig, die Hotline zu erreichen.»

Man solle sich per E-Mail an den Helpdesk wenden. Nur so könne der Ansturm «einigermassen bewältigt werden». Zudem können die Mitarbeiter des Helpdesks eine schriftliche Anleitung schicken. Deshalb wurde vorübergehend die Telefonleitung geschlossen.

Erfahrung mit der Hotline hat auch ein Leser unserer Zeitung gesammelt. Er schreibt, nach zwei Tagen habe er per E-Mail eine Antwort bekommen, das Problem habe er dennoch nicht lösen können:

«Daraufhin habe ich kurzen Prozess gemacht und eine Fristerstreckung beantragt. Ich versuche es später wieder, wenn weitere Software-Updates erfolgt sind.»

Der Leser schildert nicht nur Probleme bei der Erreichbarkeit der Hotline, sondern auch beim Erfassen der Liegenschaftsdaten und des Renteneinkommens. Er ist nicht der Einzige, der gegenüber unserer Zeitung von solchen Problemen berichtet. Dass Liegenschaftsdaten nicht erfasst werden können, ist Paul Furrer nicht bekannt. Hingegen hat er Kenntnis von Problemen beim Eingeben des Renteneinkommens. Furrer sagt:

«Man kann das Einkommen eingeben. Aber man muss wissen wie.»

Mit einem Update habe man nun die Benutzerführung verbessert. Alle Optimierungen am Programm würden zeitnah mit einem Update zur Verfügung gestellt.

Es sei immer so: «Wenn etwas neu ist, muss man sich zuerst daran gewöhnen», sagt Furrer. Das bisherige Programm wurde nach 15 Jahren durch eine technisch fortschrittlichere Lösung ersetzt. «Dabei haben wir unterschätzt, dass gerade die ältere Generation Mühe hat, sich im neuen Programm zurechtzufinden.» Die Software sei vor der Einführung von Leuten im aktiven Erwerbsleben getestet worden, erklärt Paul Furrer. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen, das Programm als intuitiv bedienbar bezeichnet worden. «Eine Lehre ist für uns, dass wir neue Programme künftig auch mit weniger computeraffinen Personengruppen testen müssen.»

Pro Senectute: «Probleme betreffen nicht nur Senioren»

Erste Erfahrungen mit der neuen Software hat auch Pro Senectute Luzern gesammelt. Die Organisation bietet einen Steuererklärungsdienst und Kurse für Senioren an. Jolanda Buschor, Koordinatorin des Steuererklärungsdienstes, spricht von einer modernen, aber gewöhnungsbedürftigen Software. «Die ersten Erfahrungen sind bei einer Neueinführung selten himmelhochjauchzend.» Die Einschätzung des Kantons, dass vor allem die ältere Generation Mühe habe, teilt sie nicht. «Probleme beim Speichern und Drucken der Dossiers betreffen alle Altersschichten. Auch bei der Version 1,5 funktioniert das nicht zufriedenstellend», sagt Buschor. Wichtig sei, dass der Helpdesk bei Problemen rasch helfe. Ob telefonisch oder per E-Mail sei dabei nicht entscheidend:

«Wer am Ausfüllen der Steuererklärung ist, der möchte vorwärtsmachen und nicht noch lange auf eine Antwort warten müssen.»

Trotz der Probleme bei der Anwendung ist für Paul Furrer von der Dienststelle Steuern klar: Der Entscheid, die 15-jährige Software durch ein neues Programm zu ersetzen, war richtig. Rund 200'000 Franken kostete die Neuentwicklung den Kanton. Die Technologie im Hintergrund wurde komplett überarbeitet. Künftig wird das Programm ins digitale Einwohnerportal integriert, welches in rund zwei Jahren aufgeschaltet werden soll. Die Steuererklärung soll man dann auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet ausfüllen können.