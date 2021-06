Kanton Luzern Agrotourismus für den Berghof in St. Urban – Luzerner Regierung vergibt Zuschlag Der Kanton Luzern hat den Berghof in St. Urban zur Verpachtung und Vermietung ausgeschrieben. Den Zuschlag erhält die Berghof Erlebnis AG. Die lokale Bietergemeinschaft wird die Liegenschaft künftig als Biobetrieb mit agrotouristischen Angeboten führen.

11.06.2021, 11.30 Uhr

Anfang Juni 2021 wurde der Zuschlag für die Verpachtung des Berghofs in St. Urban an die Berghof Erlebnis AG erteilt. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung. Die Liegenschaft mit 14 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche sowie einem Wohnheim und einem ehemaligen Dienstbotenhaus wird für elf Jahre mit einer Verlängerungsoption von zehn Jahren an die Berghof Erlebnis AG verpachtet und vermietet. Der Pachtzins sei marktüblich und orientiere sich an den geltenden Vorschriften der Gewerbepacht. Die verbleibenden rund 20 Hektaren Landwirtschaftsland würden langfristig für Realersatzflächen bei Bedarf zur Verfügung stehen.