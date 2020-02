Schwerpunkt 77 Gemeinden, 416 Kandidaten: Ansturm auf 367 Sitze in den Luzerner Gemeinderäten – alle Namen im Überblick Am 29. März werden die Gemeindebehörden im Kanton Luzern neu besetzt. Am Montag war Eingabeschluss. Der Überblick. René Meier, Jonas von Flüe, Alexander von Däniken Aktualisiert 04.02.2020, 14.29 Uhr

Wer regiert künftig in den Luzerner Städten und Gemeinden? Eine erste Antwort gab es am Montag, als am Mittag die Eingabefrist für den ersten Wahlgang vom 29. März ablief. Zwar zählt der Kanton Luzern seit diesem Jahr 82 Gemeinden. Weil es aber zu Fusionen kam respektive kommt, wird in den Gemeinden Willisau, Gettnau, Hitzkirch, Altwis, Altishofen und Ebersecken aktuell nicht gewählt. Es verbleiben somit 77 Gemeinden.

In unserer Übersicht zeigen wir alle 77 Gemeinden, bei denen insgesamt 367 Sitze zu vergeben sind. Das Positive: In der Stadt Luzern schielen 10 Kandidaten auf fünf Sitze im Stadtrat – und auch in Hochdorf gibt es 10 Kandidaten für 5 Sitze in der Exekutive.

Oberkirch und Triengen haben zu wenige Kandidaten

Das Negative: Von drei Gemeinden ist bekannt, dass sie zu wenige Kandidaturen haben – nämlich Ballwil, Oberkirch und Triengen. Hier sind die jeweiligen Ortsparteien gefordert. In auffallend vielen Gemeinden gibt es genauso viele Kandidaten wie Sitze. Das könnte ein jeweils einfaches Wahlprozedere geben, mit dem Schönheitsfehler, dass die Einwohner keine Auswahl haben.

Und hier alle Namen im Überblick:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Altwis

Wegen geplanter Fusion mit Hitzkirch findet keine Kommunalwahl statt.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Hitzkirch

Wegen geplanter Fusion mit Altwis findet keine Kommunalwahl statt.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Gettnau

Wegen geplanter Fusion mit Willisau findet keine Kommunalwahl statt.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Willisau

Wegen geplanter Fusion mit Gettnau findet keine Kommunalwahl statt.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen