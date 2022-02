Als Hitzkirchs Seminarlehrer Arbeitersiedlung verhindern wollten

Kanton Luzern Als Hitzkirchs «Professoren» eine Arbeitersiedlung verhindern wollten Der Bau des Hitzkircher Meierhöfli-Quartiers sorgte vor 60 Jahren für einigen Trubel. Arbeiter als Nachbarn, das war dem ehemaligen kantonalen Lehrerseminar ein Dorn im Auge. Reto Bieri Jetzt kommentieren 03.02.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hochmut ist heutigen Lehrerinnen und Lehrern eher fremd. Das war vor einigen Jahrzehnten anders, zumindest am ehemaligen kantonalen Lehrerseminar in Hitzkirch. Die Seminarlehrer nannten sich damals Professoren und liessen ihre Mitmenschen den Standesdünkel zuweilen spüren. Das zeigt die Geschichte des Meierhöfli-Quartiers, das vor genau 60 Jahren entstand.

Paula und Toni Kupper in ihrem Einfamilienhaus in Hitzkirch. Das angrenzende, ehemalige Lehrerseminar störte sich an den Meierhöfli-Häusern und versuchte, deren Bau zu verhindern. Bild: Dominik Wunderli (Hitzkirch, 1. Februar 2022)

Toni und Paula Kupper sind das letzte Paar aus der Gründungszeit. Der 88-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau sind körperlich und geistig topfit, sie lachen oft. Die Professoren hätten sie schon geplagt, sinniert Toni Kupper am Stubentisch, von dem man den Pilatus und den Baldeggersee sieht – und die grauen Sichtbeton-Gebäude des ehemaligen kantonalen Lehrerseminars, die unmittelbar daneben liegen. Das Seminar wurde Ende der 1960er-Jahre gebaut und löste die Platzprobleme der Lehranstalt, die seit 1868 in der historischen Kommende des Deutschen Ordens untergebracht war. Seit 2007 werden in Hitzkirch Polizistinnen und Polizisten ausgebildet.

Acht KAB-Mitglieder schliessen sich zusammen

Seinen Anfang nahm das Meierhöfli-Quartier mit dem Wunsch einiger junger Mitglieder der Katholischen Arbeiter-Bewegung (KAB), sich ein erschwingliches Eigenheim zu bauen. Die KAB ist eine Vereinigung von christlichen Arbeitern, ihre Wurzeln reichen ins 19. Jahrhundert zurück. Acht Mitglieder des Hitzkircher Ablegers entschlossen sich 1961, ein Projekt in Angriff zu nehmen, denn gemeinsam war es günstiger. Kurz darauf konnten sie von einem Bauern für 13 Franken pro Quadratmeter ein Stück Land erwerben. Es befand sich am südlichen Ortsrand, etwa 200 Meter von der historischen Kommende entfernt.

Rechts zwei der insgesamt acht Häuser des Meierhöfli-Quartiers in Hitzkirch. Im Hintergrund ein Gebäude des ehemaligen Lehrerseminars, das heute von der Interkantonalen Polizeischule genutzt wird. Bild: Dominik Wunderli (Hitzkirch, 1. Februar 2022)

Doch kaum waren die acht Häuser ausgesteckt, erwarb der Kanton nebenan eine Wiese, um sein neues Seminar darauf zu setzen. Dass sie eine Arbeitersiedlung zum Nachbar bekommen sollten, passte den Professoren allerdings gar nicht. Sie intervenierten bei der Luzerner Regierung. Diese bot den KAB-Mitgliedern für das Land 20 Franken pro Quadratmeter. Doch diese wollten den attraktiven Platz nicht mehr hergeben.

Dabei war die finanzielle Lage alles andere als rosig. Paula und Toni Kupper, die frisch vermählt waren, konnte mit dem Ersparten gerade mal das Land bezahlen. Die acht Bauwilligen ersuchten deshalb die Gemeinde um eine Bürgschaft. Sie hätte den Bankkredit erleichtert. Doch daraus wurde nichts. Die Gemeindeversammlung schmetterte im Mai 1962 das Ansinnen mit 80 Nein- zu 5 Ja-Stimmen ab. Als Gegner taten sich besonders die Professoren hervor. Die Häuser und die neuen Seminarbauten würden nicht miteinander harmonieren, sie stünden nicht im Einklang mit der Ortsplanung, heisst es in den Protokollen. Ein Landwirt bezweifelte, dass die Häuser für die Arbeiter erschwinglich seien. «Sie hatten Angst, dass wir armengenössig werden», sagt Paula Kupper.

Schreiner Kupper montiert Fenster aller Häuser selber

Das Paar musste sich letztlich Geld bei Freunden und Verwandten leihen. Die Kredite erhielten die acht Bauwilligen nur, weil die Bank die Arbeiten anrechnete, welche die Mitglieder selber ausführten. «Das war ausschlaggebend», zeigt sich Toni Kupper noch heute dankbar. Er arbeitete als Schreiner und montierte – in der Freizeit – Türen und Fenster für sämtliche acht Häuser. Auch die anderen KAB-Mitglieder wussten als Handwerker anzupacken, darunter ein Gleisarbeiter, ein Mechaniker und ein Maurer. Böden verlegen, Decken täfern, Wände malen und vieles mehr erledigten sie selber. Mit Primarlehrer Bernhard Koch war übrigens auch ein Nicht-Handwerker mit von der Partie. Er hatte das Projekt sogar angestossen – und widerlegte damit das Vorurteil des hochmütigen Lehrers.

Gebaut wurde in Rekordzeit: Der Spatenstich erfolgte Ende Juni 1962, bezogen wurden die Häuser zwischen Frühling und Herbst 1963. Rund 75’000 Franken kostete das Haus der Kuppers – viel Geld für einen Arbeiter, der im Monat 600 Franken verdiente. Um die Schulden abzubezahlen, mussten sie viele Jahre abends Heimarbeit leisten und haben für die Kerzenfabrik in Hochdorf Kerzen verziert.

Quartierstrasse zum Meierhöfli-Quartier. Dominik Wunderli (Hitzkirch, 1. Februar 2022)

Stelle als Hauswart beim einstigen Gegner

Ende gut, alles gut? Nicht wirklich. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich Toni Kupper beruflich neu orientieren. Er bewarb sich ausgerechnet beim einstigen Gegner als Hauswart des 1969 eröffneten Lehrerseminars. Die einstigen Animositäten schienen vergessen, denn er erhielt den Job. Wobei: Obwohl sie so nahe wohnten, bestand das Lehrerseminar darauf, dass die Familie mit den beiden Kindern in die nicht mal 100 Meter entfernte Hauswartswohnung zog.

Ihr Eigenheim zu verlassen sei ihnen sehr schwer gefallen. «Aber was hätten wir machen sollen?», sagt Toni Kupper achselzuckend. Ihr Haus haben sie vermietet – aber nie verkauft. Es sei immer klar gewesen, dass sie zurückkehren. Das dauerte dann ganze 27 Jahre, bis zur Frühpensionierung von Toni Kupper. «Die Rückkehr war ein schöner Moment», sagt seine Frau mit leuchtenden Augen. Also doch noch ein Happy End.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen