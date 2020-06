Kanton Luzern als Pionier: Schüler können nächstes Jahr schon in der 3. Sekundarstufe mit der Berufsmatura beginnen – so funktionierts BM SEK+ heisst das neue Angebot im Rahmen der Begabtenförderung. Es richtet sich an die besten Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem Abschluss eine technische oder gewerbliche Berufslehre anstreben. Livia Fischer 16.06.2020, 12.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine höhere Berufsmaturitäts-Quote ist das Ziel; 15 statt wie zuletzt knapp 13 Prozent aller Luzerner Lernenden sollen die Extra-Meile gehen. Schon seit Jahren wollen Bund und Kantone die Berufsmaturität (BM) für Schulabgänger attraktiver machen. Gelungen ist's bisher nur bedingt. Nun soll das neue Modell BM SEK+ des Kantons Luzern Abhilfe schaffen. Die Idee: Die leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler der dritten Sekundarstufe, also jene mit Niveau A, können ab Sommer 2021 schon in der Volksschule mit der Berufsmaturität beginnen.

So würde deren Schulwoche dann aussehen: Sie besuchen alle obligatorischen Unterrichtsstunden, von den Wahlpflichtfächern werden sie dispensiert. Insgesamt sind das bis zu acht Lektionen pro Woche. Dafür gehen die Jugendlichen jeweils mittwochs im Berufsbildungszentrum (BBZ) Bau und Gewerbe in Luzern zur Schule, werden in den Fächern Mathematik, Englisch, Französisch sowie Geschichte und Politik unterrichtet. Zunächst nehmen sie den Sekundarstoff durch, dann der fliessende Übergang zu den Themen der Berufsmaturität.

Im Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern arbeiten die Schülerinnen und Schüler seit letztem Jahr mit ihren Laptops.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. Oktober 2019)

Am Ende des Semesters halten die Schüler schliesslich zwei Zeugnisse in der Hand – eines der Volksschule, eines der Berufsmaturitätsschule. Dort, wo im Volksschulzeugnis die Noten der Wahlfächer stünden, steht der Vermerk «BM SEK+». Und wenn jemand die BM SEK+ nicht besteht? «Dann besuchen sie im Sommer die normale Berufsschule», sagt Charles Vincent. Der Leiter der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern glaubt nicht, dass jene dann nochmals einen Anlauf holen und die Aufnahmeprüfung – so wie es auch Schüler mit Niveau B im neunten Schuljahr können – machen würden.

Nur für technische oder gewerbliche Berufe

Eine Aufnahmeprüfung für die BM SEK+ gibt es nicht. «Hier gelten die gleichen Bedingungen wie für den Übertritt ins Kurzzeitgymnasium», erklärt Vincent. So sind die Noten per Ende des ersten Semesters im zweiten Sekundarschuljahr entscheidend. Nur wer zu den besten gehört, darf die frühzeitige Berufsmatura beginnen. B- und C-Niveau-Schülern bleibt das Angebot verwehrt.

Hinzu kommt:« Die BM SEK+ richtet sich nur an Schüler, die eine technische oder gewerbliche Lehre anstreben. Also an jene, die etwa den Berufswunsch Elektroniker, Polymechanikerin, Zeichner oder Elektroinstallateurin hegen. Hier sehe man den grössten Nachholbedarf, die berufsbegleitende BM zu stärken. Doch: «Das ist vorerst ein Pilotprojekt. Wenn es sich wie vorgestellt umsetzen lässt und erfolgreich ist, würde man das Angebot auch auf andere BM-Ausrichtungen ausweiten», sagt Vincent.

Pilotprojekt startet mit nur einer Klasse

Charles Vincent an einem Podium zum Thema Frühfranzösisch in der Primarschule. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Oktober 2014)

Eine Umfrage an allen Sekundarstandorten im Kanton zeigte schon letztes Jahr, dass viele A-Schüler durchaus Interesse an solch einem Angebot hätten. Allerdings gibt Vincent zu bedenken, dass sich von den rund 1000 Schülern mit Niveau A etwa ein Drittel fürs Kurzzeitgymnasium entscheidet. «Ein weiterer Teil absolviert die Wirtschaftsmittelschule oder eine andere Mittelschule, viele machen eine normale Lehre, zum Teil mit der begleitenden Berufsmaturität. Diese wiederum verteilt sich dann auf die jeweiligen Ausrichtungen», erklärt Vincent. Und ohnehin:

«Wir rechnen nicht damit, dass im ersten Durchgang zu viele Anmeldungen eintreffen werden.»

Zuerst müsse das Angebot bei den Schülern und ihren Eltern erst Mal ankommen. «Bis sich so ein Projekt etabliert, dauert es eine Weile.»

So startet das Pilotprojekt vorerst mit maximal 24 Schülern aus dem Kanton Luzern. Diese bleiben dann während der gesamten Berufsschule eine Klasse. Nach rund vier Jahren machen die Dienststelle Volksschulbildung sowie die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung dann eine Evaluation und schauen, wie es weitergeht. Diese Entscheidung können die kantonalen Behörden jedoch nicht alleine treffen. Denn sobald es um die Berufsbildung und die Matura geht, ist auch der Bund involviert. Bis jetzt unterstützt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation das neue Projekt und verfolge es mit Interesse.

Und auch Vincent ist überzeugt: von der BM SEK+ werden alle profitieren. «Es ist eine klassische Win-Win-Situation», sagt er und ergänzt: «Die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung gewinnt, weil so die Berufsmaturität gestärkt wird. Wir gewinnen, weil wir das neunte Schuljahr optimieren können.» Er sieht es als Mittel, die Motivation und den Ehrgeiz der Lernenden auch im letzten Jahr noch hochzuhalten. Und die Schüler selbst, die hätten sicher bessere Chancen bei der Lehrstellensuche.

Auch ein Angebot für schwächere Schüler geplant

Gaudenz Zemp. Bild: Pd

Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern, begrüsst das neue Angebot ebenfalls. «Nicht nur die Lernenden, sondern auch die künftigen Lehrbetriebe profitieren davon», sagt er. So würden die Lernenden während der vierjährigen Berufslehre mehr Zeit im Unternehmen verbringen; dank des frühzeitigen BM-Unterrichts schliessen sie den schulischen Teil nämlich bereits am Ende des dritten Lehrjahres ab. Dies wiederum ermögliche ihnen, «die Berufspraxis zu vertiefen und selbständigere und produktivere Arbeit zu verrichten». Dennoch warnt er: Durch die Einführung der BM Sek+ werde die Komplexität bei den BM-Angeboten erhöht.

«Man läuft auch Gefahr, die Individualisierung in der Volksschule zu überspannen.»

Darum gelte es nun, Erfahrungen mit dem Angebot zu sammeln.

Laut Vincent wurde schon vor eineinhalb Jahren über ein solches Modell diskutiert. Damals sass er mit Christof Spöring, Leiter Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, zusammen. Für die finale Konzipierung der BM SEK+ unterstützte sie der bestehende Berufsmaturitäst-Beirat, zu dem auch Gaudenz Zemp gehört.

Dieser reichte im Sommer 2019 als FDP-Kantonsrat ein Postulat ein, forderte eine Reform des dritten Sekundarjahres. Schon damals verlangte er vom Kanton, neue Angebote zu prüfen, wo leistungsstarke Jugendliche einen Teil der Berufsmaturität vor der Lehre absolvieren können. Für schwächere Schüler schlug er einen Praxiseinsatz vor. Auch dieses Angebot wird aktuell geprüft und soll nächstes Jahr kommen, wie Charles Vincent bestätigt. So sollen Schüler auf C-Niveau die Möglichkeit erhalten, im neunten Schuljahr halbtags in einem Betrieb zu arbeiten. Die Motivation bleibt dieselbe: Das neunte Schuljahr so optimal wie möglich zu nutzen.