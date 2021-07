Am Mittwoch, 30. Juni, wurde Tardoc vom Bundesrat versenkt. Das Tarifwerk für Ärzte hätte der Nachfolger vom heutigen Tarmed werden sollen. «Der aktuell gültige ambulante Tarif ist hoffnungslos veraltet – im Endergebnis werden viele Leistungen entweder unter- oder übervergütet», sagt Projektleiter Peter Catlos von Curafutura. Weiter: «Die Entscheidung, ob ein Eingriff ambulant oder stationär durchgeführt wird, sollte allein aus medizinischen Gründen erfolgen. Das ist heute nicht immer der Fall. Für die Spitäler beziehungsweise für die Ärzte besteht ein Anreiz, diese Entscheidung davon abhängig zu machen, welcher Tarif (ambulant oder stationär) ‹lukrativer› ist.»

Einen zweiten Fehlanreiz ortet Catlos bei der unterschiedlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Obwohl die Verlagerung in den ambulanten Bereich gesamtheitlich Kosten spare, sei sie in besonderem Masse für die Kantone attraktiv. Bei stationären Behandlungen muss sich der Kanton zu 55 Prozent an den Kosten beteiligen, während ambulante Leistungen vollständig zu Lasten der Versicherer und somit der Prämienzahler gehen.

Catlos bedauert, dass der von Curafutura und dem Berufsverband der Schweizer Ärzte (FMH) gemeinsam in «mühseliger Arbeit» ausgehandelte Tarif abgelehnt wurde und «die Fehlanreize unter Umständen noch Jahre weiter bestehen».