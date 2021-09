Kanton Luzern Anzahl Spitex-Klienten und Leistungsstunden steigen im Vergleich zum Vorjahr 2020 wurden im Kanton Luzern 12'447 Personen von Spitex-Organisationen und selbständigen Pflegefachpersonen betreut, 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden rund 1,1 Millionen Stunden Spitex-Leistungen erbracht, 5 Prozent mehr als im Vorjahr. 28.09.2021, 09.03 Uhr

Im Kanton Luzern wurden 2020 insgesamt 12'447 Klientinnen und Klienten von Spitex-Organisationen und selbständigen Pflegefachpersonen betreut. Wie Lustat Statistik Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, sind dies 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Organisationen mit Versorgungspflicht betreuten rund 79 Prozent der Personen, die Organisationen ohne Versorgungspflicht sowie die selbständigen Pflegefachpersonen 14 Prozent. Die restlichen 7 Prozent der Klientinnen und Klienten entfielen auf die Anbieter von Inhouse-Pfege sowie von Tages- oder Nachtsstrukturen. Während bei den Anbietern von Homecare eine Zunahme der Zahl der Klientinnen und Klienten verzeichnet worden sei (+4 Prozent), sei bei den externen Angeboten ein Rücklauf zu beobachten gewesen (–15 Prozent).

Leistungswachstum bleibt konstant

Die Spitex-Organisationen und selbständigen Pflegefachpersonen leisteten im Jahr 2020 im Kanton Luzern 1'109'430 Stunden in der Pflege oder der Hauswirtschaft/Sozialbetreuung, 5 Prozent mehr als im 2020. Das Leistungswachstum lag damit im Rahmen des Vorjahrs. Im Jahr 2020 bezogen 9861 Personen im Kanton Luzern Pflegeleistungen.

Im Schnitt dauerte der Leistungsbezug in der Pflege 5,5 Monate und ein Einsatz beanspruchte rund 74 Pflegestunden pro Klientin oder Klient. Die durchschnittliche Anzahl Pflegestunden hat in den letzten beiden Jahren zugenommen, während die Dauer konstant geblieben ist. Zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringern variiere die Pflegeintensität stark, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Spitex-Organisationen ohne Versorgungspflicht würden häufig besonders intensive Pflegefälle betreuen.

Fast jede fünfte 80-jährige oder ältere Person bezieht ambulante Pflege

Im Jahr 2020 wurde im Kanton Luzern 2 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung von einem ambulanten Leistungserbringer pflegerisch betreut. Bei den 65- bis 79-Jährigen waren es knapp 5 Prozent, bei den 80-Jährigen und Älteren 19 Prozent. Frauen beziehen über alle Altersgruppen hinweg öfter ambulante Hilfe und Pflege als Männer. 55 Prozent der Klientinnen und Klienten waren 2020 nach Beendigung eines Spitex-Einsatzes wieder gesund oder selbstständig. Rund 12 Prozent wurden durch das Umfeld oder einen anderen ambulanten Dienst betreut und rund 17 Prozent sind in ein Pflegeheim oder in eine Klinik übergetreten. In gut 9 Prozent der Fälle wurde der Spitex-Einsatz durch den Tod der Klientin oder des Klienten beendet.

Stellenzahl nimmt weiterhin zu

Im Kanton Luzern wurde 2020 die ambulante Hilfe und Pflege mit 970 Vollzeitstellen (VZÄ) erbracht (ohne Leitung oder Administration). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der VZÄ um gut 8 Prozent zugenommen. Insgesamt waren 66 Prozent der VZÄ mit Fachpersonen besetzt. 9 Prozent der VZÄ entfielen auf Personen, die einen Pflege- /Betreuungskurs absolviert hatten, und rund 16 Prozent auf Personen in Ausbildung. (pw)