Kanton Luzern Asyl- und Flüchtlingswesen: Bericht zeigt finanzielle Belastung für Gemeinden Ein neuer Bericht zeigt auf, dass der finanzielle Aufwand einer Gemeinde nicht mit der Zahl der Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich wächst, sondern mit dem Anteil der armutsbetroffenen Personen unter ihnen. 04.02.2021, 11.34 Uhr

(pl) Da sich Luzerner Gemeinden mit steigenden Kosten aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich und mit kommunalen Unterschieden konfrontiert sehen, haben Kanton und Gemeinden die finanzielle Belastung der Luzerner Gemeinden und ihre Einflussfaktoren in diesem Bereich analysiert. Dies schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Der neue Bericht zeigt auf, in welchem Ausmass sich aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich unterschiedliche finanzielle Belastungen in den Gemeinden nachweisen lassen. «Solche Analysen zeigen die Situation über alle Gemeinden auf und erlauben ausgewogene Lösungen», sagt Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor, in der Mitteilung des Kantons.



Die Analysen haben gezeigt, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe der untersuchten Gemeindeausgaben in den Bereichen soziale Wohlfahrt, allgemeine Verwaltung, öffentliche Sicherheit, Bildung, Gesundheit und der Anzahl Asylsuchender, vorläufig Aufgenommener sowie Flüchtlinge besteht, heisst es in der Mitteilung. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Pro-Kopf-Ausgaben einer Gemeinde nicht mit der Zahl der Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich steigen, sondern mit dem Anteil der armutsbetroffenen Personen unter ihnen. Der Kanton Luzern verfolge deshalb die Strategie «Bildung vor Arbeit vor Sozialhilfe» konsequent weiter, um die wirtschaftliche Selbständigkeit und die soziale Integration von Zugewanderten zu fördern.



Kanton wird Soziallastenausgleich zusammen mit Gemeinden überprüfen



Die Gemeinden zeigen sich im Hinblick auf die nächsten Jahre besorgt über die Entwicklung der Kosten in der Sozialhilfe, schreibt der Kanton. «Zu der infolge der Corona-Pandemie steigenden Zahl von Ausgesteuerten werden kommunale Sozialdienste ab 2025 auch mehr Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich unterstützen müssen», merkt Claudia Röösli, Verband Luzerner Gemeinden, an. Es handle sich um jene sozialhilfebeziehenden Personen der Migrationswelle 2015/2016, welche vom Kanton in die Zuständigkeit der Gemeinden übergehen werden.

Mit dem Soziallastenausgleich werden im Kanton Luzern die damit einhergehenden Unterschiede bei den Gemeinde-Ausgaben ausgeglichen. Aufgrund der Erkenntnisse im Bericht soll dieser Soziallastenausgleich im Projekt Wirkungsbericht Finanzausgleich überprüft werden, heisst es in der Mitteilung abschliessend.