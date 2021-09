Auf den Alpen wird das Futter knapp – Bauern führen Vieh ins Tal

Kanton Luzern Auf den Alpen wird das Futter knapp – jetzt kommen die Bauern mit ihren Tieren früher ins Tal Zuerst ein langer Winter, dann ein schlechter Sommer, jetzt ist Schluss: Damit fällt die diesjährige Alpsaison bis zu drei Wochen kürzer aus als üblich. Finanziell dürften die Folgen für die Bauern gering sein. Doch im Winter drohen neue Probleme. Christian Glaus Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Pflanzen brauchen genug Wasser, damit sie gut wachsen. Was passiert, wenn sie zu viel davon bekommen, zeigt sich diesen Sommer. Nasskaltes Wetter dominierte in den letzten Monaten. Das Futter für die Tiere auf den rund 240 Luzerner Alpen ist dadurch nicht so üppig gewachsen wie in den beiden Jahren davor. Und weil die Böden nass sind, haben die Tiere ihr eigenes Futter zertrampelt. Pius Schmid, Präsident des alpwirtschaftlichen Vereins Kanton Luzern, erklärt: «Man sagt, die Kühe fressen mit fünf Schnorren, wenn die Böden nass sind. Das niedergetrampelte Gras mögen sie nicht.» Diese Trittschäden und das eingeschränkte Futterwachstum führen dazu, dass die Alpsaison ein frühes Ende nimmt.

Die ersten Alpabfahrten haben bereits stattgefunden. Die Mehrheit der Bauern kehrt Mitte September in die tiefer gelegenen Gebiete zurück, wie Peter Zihlmann von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) auf Anfrage erklärt. Der Zeitpunkt unterscheidet sich je nach Lage der Alpen.

«Wir haben richtige Herbststimmung hier oben»

Verkürzt – man könnte auch sagen verrückt – war diese Alpsaison in der Tat. Vielerorts begann diese schon deutlich später als üblich. Der Sörenberger Pius Schmid ging wegen Schnee und Kälte rund zwei Wochen später auf seine Alp Schneeberg auf 1270 Metern über Meer. Sein Vieh liess er erst am 26. Mai auf die Weide, wie er im Frühling gegenüber unserer Zeitung berichtete. Im Vorjahr war dies am 4. Mai der Fall.

Pius Schmid mit seinen Kühen auf der Alp Schneeberg auf 1270 Meter über Meer. Bild: Manuela Jans-Koch (Flühli, 11. Juni 2021)

Anfangs war nur wenig Futter vorhanden. Der Wetterbericht im Juni liess hoffen, dass sich dies bald ändern würde. Doch es kam anders: Wegen des nasskalten Wetters wuchs das Gras nicht wie erhofft. In den letzten Tagen sei es neblig und kalt gewesen wie sonst im Oktober, erzählt Schmid. «Wir haben richtige Herbststimmung hier oben.» Das Futter wird wieder knapp. Und so endet die Alpsaison, wie sie begonnen hat.

Als «übelzitig» bezeichnet Ueli Bieri den diesjährigen Sommer auf der Alp Risch, die sich auf knapp 1300 Meter über Meer auf der Entlebucher Seite des Glaubenbergpasses befindet.

«Es war immer nass, viel mühsamer als in anderen Jahren.»

Ueli Bieri Bild: Patrick Hürlimann

Nach einem späten Frühlingsbeginn sei auf einen Schlag viel Gras gewachsen. Danach wuchs nicht mehr viel, «nun fängt es an, gelb zu werden, und ist für die Milchkühe qualitativ schlecht». Bieri kehrte am Samstag mit seinen 20 Tieren ins Tal zurück. Allerdings nicht wegen Futtermangels, sondern weil die Kühe kalbern. Er gehört damit zu den Ersten im Kanton Luzern, die sich auf den Heimweg begeben. Das habe in seinem Fall allerdings Tradition: Seit Jahren schon kehre er am ersten Septemberwochenende zurück.

Der Alpabzug von Ueli Bieri:

Impression vom Alpabzug am 4. September 2021. Patrick Huerlimann Impression vom Alpabzug am 4. September 2021. Patrick Huerlimann Impression vom Alpabzug am 4. September 2021. Patrick Huerlimann Ueli Bieri beim Alpabzug. Patrick Huerlimann Impression vom Alpabzug am 4. September 2021. Patrick Huerlimann Ueli Bieri beim Alpabzug. Patrick Huerlimann Impression vom Alpabzug am 4. September 2021. Patrick Huerlimann Impression vom Alpabzug am 4. September 2021. Patrick Huerlimann

Trotz der schwierigen Umstände gibt es etwas Positives: In den letzten 100 Tagen auf der Alp hat Ueli Bieri rund zwei Tonnen Käse hergestellt. Einen Teil davon verkauft er selber, den Rest liefert er an fünf Läden in der Gegend. Bieri ist mit der Menge zufrieden, auch wenn unter besseren Bedingungen mehr drinliegen würde. Immerhin war es nie zu heiss: «Ab 25 Grad sind die Kühe gestresst. Dann liefern sie auch weniger Milch ab.»

Landwirte machen sich Sorgen um die Direktzahlungen

Peter Zihlmann vom Lawa rechnet damit, dass die Alpsaison für die Mehrheit der Bauern etwa drei Wochen kürzer ausfallen wird als üblich. Als Fachmitarbeiter Direktzahlungen zuständig für Sömmerungs- und Alpungsbeiträge wird er jeweils kontaktiert, wenn die Bauern eine Kürzung der Direktzahlungen fürchten, weil sie das Winterdomizil frühzeitig ansteuern. In der Regel sind die Alpen während 100 bis 120 Tagen bestossen, wie man dies im Fachjargon nennt. Werden mindestens 75 Prozent dieses Werts erreicht, erhalten die Bauern 100 Prozent der Direktzahlungen. Diese belaufen sich auf jährlich rund 3,6 Millionen Franken. «Wir haben schon einige Anfragen zu den Direktzahlungen erhalten. Ich gehe davon aus, dass die meisten Betriebe das Soll erreichen werden und somit den vollen Beitrag erhalten», sagt Zihlmann. Wenn höhere Gewalt im Spiel ist, kann der Kanton Ausnahmen gewähren und den vollen Beitrag auszahlen, obwohl die Bestossung zu kurz ausfällt. Dies war letztmals 2018 der Fall, als der trockene Sommer die Bauern zur Rückkehr ins Tal zwang.

Der Hagel verschlimmerte die Futtersituation zusätzlich

Das eigentliche Problem der frühen Rückkehr ins Tal wird sich erst später zeigen. Denn nun müssen die Bauern ihren Tieren Futter geben, das sie für den Winter brauchen. Müssen sie später zusätzliches Futter zukaufen, geht das schnell ins Geld. Die Auswirkungen des nassen Sommers seien schwierig zu beziffern, sagt Hans Siegenthaler, Lehrer und Berater am Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Schüpfheim. Regional könne es grosse Unterschiede geben. Klar ist: «Wenn auf der Alp der Sommer schlecht ist, ist alles verloren. Im Tal kann man hingegen noch auf einen guten Herbst hoffen.» Über das ganze Jahr gesehen, dürfte aber weniger Futter zur Verfügung stehen. Das gilt umso mehr für jene Betriebe, die durch die Unwetter im Juni – insbesondere den Hagel – Schäden erlitten haben.

Der schlechte Alpsommer 2021 ist nach Ansicht von Hans Siegenthaler ein Ausreisser nach unten. Mit Ausnahme vom trockenen Sommer 2018 seien die letzten Jahre eher gut gewesen. Siegenthaler erinnert sich: «Ähnlich schlecht wie die aktuelle Alpsaison war jene im Jahr 2014.»

Entlebucher Alpabfahrt ist abgesagt Es war das erste Mal in der Geschichte der Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim. Wegen der Pandemie wurde der Anlass 2020 abgesagt. Es bleibt aber nicht bei einer einmaligen Absage: Auch diesen September wird es kein Fest geben. Das haben die Verantwortlichen schon früh entschieden – im Mai, bevor auf den Alpen richtig Leben eingekehrt war. Es sei ein Vernunftentscheid gewesen, teilte das OK mit. Die Älplerfamilien werden ihren Abfahrtstag nun individuell und kurzfristig festlegen. Die Alpabfahrt mit über 250 geschmückten Tieren, begleitet von Älplern, Sennen und Folkloregruppen, zog regelmässig über 10'000 Besucher an.