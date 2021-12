Luzern: Auffahrkollision mit fünf Fahrzeugen

Pandemie Kommt die EU-weite Impfpflicht? Kommissionspräsidentin von der Leyen ist der Idee nicht abgeneigt

In Deutschland wird sie debattiert, in Österreich kommt sie im Februar, in Griechenland zählt sie für Über-60-Jährige ab Mitte Januar: Nun könnte die EU mit einer generellen Immunisierungspflicht voranpreschen.