Kanton Luzern Aus für Bahnhöfe Wikon und St. Erhard: Mitte lanciert Vorstoss Den S-Bahn-Haltestellen Brittnau-Wikon und St. Erhard-Knutwil droht die Schliessung. Dies sorgt bei diversen Politikerinnen und Politikern der Mitte für Kritik. 27.02.2022, 15.53 Uhr

Pendlerinnen und Pendler steigen am Bahnhof Brittnau-Wikon in die S-Bahn. Bild: Eveline Beerkircher (Wikon, 10. Februar 2022)

Kantonsrat Thomas Grüter ortet Widersprüche zum geplanten ÖV-Ausbau, zu den Klimazielen, zum Bevölkerungswachstum in der Region sowie zum wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt in Wikon.

In einer Anfrage möchte der Landwirt aus St. Urban vom Regierungsrat wissen, wie die Schliessung abgewendet werden könnte. Diese ist noch nicht in Stein gemeisselt: So hiess es vom Verkehrsverbund Luzern, das Aus sei offen und erst mittel- bis langfristig denkbar. (jon)