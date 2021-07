Kanton Luzern Ausfall der Notrufnummern ‒ Kommunikation der Polizei war missverständlich Als in der Nacht auf letzten Freitag die Notrufnummern ausfielen, erhielten Luzernerinnen und Luzerner eine seltsame Aufforderung der Luzerner Polizei. Dabei bestand im Kanton Luzern nie ein Unterbruch der Notrufnummern. Salome Erni 14.07.2021, 12.20 Uhr

«Polizei ist erreichbar persönlich bei den Hauptposten (Sursee, Willisau, Hochdorf, Ebikon, Luzern, Kriens, Horw)» – diese Nachricht wurde über die App Alert Swiss an Luzernerinnen und Luzerner verschickt, als in der Nacht auf den letzten Freitag die Notrufnummern ausstiegen. Musste man sich bei einem Notfall ernsthaft zum nächsten Polizeiposten aufmachen? Sah so das Notfallkonzept der Luzerner Polizei aus?

Diese Warnung wurde über die App Alert Swiss versandt. Bild: Screenshot Alert Swiss (9. Juli 2021, 7.19 Uhr)

Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, gibt Entwarnung. «Das wären ja vorsintflutliche Verhältnisse», sagt er. Die Nummern 117 und 118 seien durchgehend erreichbar gewesen (wir berichteten). Denn im Kanton Luzern wurden diese beiden Nummern automatisch auf Notfallhandys umgeleitet, erklärt Wigger.

Mitteilung in der App war missverständlich

Die Mitteilung in der App Alert Swiss sei von der Einsatzleitzentrale verfasst worden. Wigger mutmasst:

«Möglicherweise war zum Zeitpunkt des Versendens unklar, ob die Rufumleitung funktionieren wird.»

Denn die Warnung, dass die Polizei nur an ihren Hauptposten vor Ort verfügbar sei, stimmte dank der Anrufumleitung so nicht, sagt der Polizeisprecher.

Die Polizeiposten – dahingehend stimmte die Warnung von Alert Swiss – seien im Gegensatz zum Notruf aber tatsächlich nicht erreichbar gewesen, da ihre Festnetznummern nicht funktionierten. Um diese zu kontaktieren, sei man in der Nacht auf Freitag nicht darum herumgekommen, die Polizei vor Ort aufzusuchen, erklärt Wigger.

Weshalb die Polizei gemäss Medienmitteilung nur «grösstenteils» erreichbar gewesen sei, liege daran, dass sie nur acht Handys im Einsatz hatte. Der neunte Anrufer könne dann naturgemäss nicht bedient werden, so der Polizeisprecher. Deshalb rief Wigger dazu auf, nur in wirklich dringenden Fällen die 117 zu wählen. «Die neuste Episode des jahrelangen Parkierstreits mit den Nachbarn ist kein solcher Fall», erklärt er. Was aus denselben Gründen auch zu unterlassen ist, sind Testanrufe, ob die Leitung nun wieder funktioniert. Wigger sagt:

«Wenn die Einsatzleitzentrale Entwarnung gibt, dann ist das so.»

«Unerwarteter Dominoeffekt» als Ursache der Störung

Grund für den Ausfall der Notrufnummern sind Wartungsarbeiten an einer Plattform in einem Recherchezentrum der Swisscom gewesen. Obwohl die Plattform keinerlei Verbindungen zu den Notrufen habe, lösten die Wartungsarbeiten trotzdem «unerwartet einen Dominoeffekt in weit entfernte Teile des Netzes» aus, so Swisscom-Mediensprecher Armin Schädeli auf Anfrage. Durch die Isolation der betroffenen Netzwerkkomponente konnte die Störung behoben werden.

Davon betroffen waren neben den Notrufnummern in der Nacht auf Freitag auch Geschäftskunden und Business-Nummern. Privatkunden konnten wie gewohnt über Festnetz und Mobil telefonieren.

Was gemäss Schädeli zu Problemen geführt habe, war der Umstand, dass einige kantonale Notrufstellen keine Mobilnummern für den Notfall hinterlegten oder zu wenige Handys hatten, um alle Anrufe entgegenzunehmen. Auf die Frage, was unternommen wird, um solche Pannen am Netz in Zukunft zu verhindern, antwortet die Swisscom ausweichend. Die Störung werde im Detail aufgearbeitet, für weitere Aussagen sei es noch zu früh, so der Sprecher.