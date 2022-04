Mehrere Unfälle mit Betrunkenen über das Wochenende in Luzern

Kanton Luzern Auto in Ballwil fängt Feuer und blockiert Zug – weitere Verkehrsunfälle am Wochenende Im ganzen Kanton Luzern kam es am Wochenende zu Autounfällen. Einige der Autofahrer waren alkoholisiert – in mehreren Fällen sogar massiv. 25.04.2022, 10.47 Uhr

Nach der Kollision fing das Auto in Ballwil Feuer. Bild: PD

Im Zentrum von Ballwil kam es am Montagmorgen zwischen zwei Autos zu einem Unfall. Dabei fuhr ein Auto beim Kreisel Sternen in eine Strassenlaterne und fing daraufhin Feuer. Verletzt wurde beim Vorfall um 08.15 Uhr niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Der Zugverkehr auf der Strecke von Luzern Richtung Lenzburg musste allerdings vorübergehend eingestellt werden. Dies, da das Auto teilweise auf den Bahngleisen zum Stillstand kam. Auch auf der Hauptstrasse staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Die Feuerwehr Oberseetal stand im Einsatz. Die S9 fällt, wie die SBB auf Twitter mitteilt, bis zirka 12.45 Uhr infolge des Unfalls aus.

Selbstunfall auf der Haldenstrasse

Das Auto auf der Haldenstrasse überschlug sich. Bild: PD

Auch am Wochenende kam es zu mehreren Verkehrsunfällen. Ein 70-jähriger Mann prallte so am Samstagabend auf der Haldenstrasse gegen eine Mittelinsel. Das Auto kippte daraufhin auf die Seite. Er und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt und von der Ambulanz ins Spital gefahren. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen, der Sachschaden beläuft sich auf 15'000 Franken.

Auto überschlägt sich auf der A2

Auch in diesem Fall hat sich das Auto überschlagen. Bild: PD

Ein 37-Jähriger kam derweil von der Strasse ab, als er am frühen Sonntagmorgen auf der A2 von Sursee Richtung Luzern unterwegs war. Dabei fuhr er in eine Leitplanke, wodurch sich das Auto überschlug. Das Auto schlitterte auf dem Dach zurück auf die Autobahn. Er und sein Beifahrer wurden vom Rettungsdienst für eine Kontrolle ins Spital gebracht. Der Sachschaden liegt bei 8000 Franken.

Angetrunkener landet im Staldebach

Das Auto landete im Staldebach in Obernau. Bild: PD

Ein 21-jähriger Autofahrer war wiederum mit 0.78 Promille von Obernau Richtung Hergiswald unterwegs. Er kam deshalb am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr von der Strasse ab. Dadurch überschlug sich das Auto und landete im Staldebach. Ihm wurde der Führerschein entnommen. Der Sachschaden beträgt 2000 Franken.

Selbstunfall mit 1.28 Promille

Der Sachschaden am Auto beträgt um die 30'000 Franken. Bild: PD

Teuer wurde es in Ebikon. Ein 29-Jähriger fuhr dort mit seinem Auto auf der Zugerstrasse von Luzern in Richtung Ebikon. Dabei prallte er am Sonntagmorgen um etwa 7.50 Uhr gegen eine Strassenlaterne. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab, nachdem der Alkoholtest 1.28 Promille ergab. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 30'000 Franken. Der Fahrer blieb unverletzt.

Betrunkener fährt gegen Verkehrstafel

Beim Autofahrer wurde 1.42 Promille gemessen. Bild: PD

In Beromünster auf der Aargauerstrasse verlor ausserdem ein 39-Jähriger am Sonntagabend die Kontrolle über sein Auto. Dabei fuhr er gegen eine Verkehrstafel. Er bliebt zwar unverletzt, doch der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.42 Promille. Daraufhin wurde ihm der Führerausweis abgenommen. Der Sachschaden beträgt ungefähr 15'000 Franken.

Stark betrunkener Mann beschimpft nach Unfall die Polizei

Mit 2.66 Promille verlor derweil ein 40-Jähriger auf der Buholzstrasse in Ruswil die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr gegen eine Strassenlaterne. In seinem stark alkoholisierten Zustand verweigerte er die Kooperation mit der Polizei und beschimpfte diese. Sein Führerschein wurde ihm abgnommen und er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Es entstand ein Schaden von 15'000 Franken. (rad)