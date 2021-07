Emmen: Kollision mit Lastwagen führt zu Rückstau

Emmen und Kriens Zwei Unfälle im Kanton Luzern: Zwei Personen verletzt im Spital Auf der Seetalstrasse in Emmen prallte am Mittwoch eine Autofahrerin gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen. Nur wenig später kollidierte ein Radfahrer in Kriens mit einem Auto. 29.07.2021, 11.19 Uhr

Das Unfallauto auf der Seetalstrasse. Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch ereignete sich um 16 Uhr auf der Seetalstrasse in Emmen ein Verkehrsunfall. Beim Kreisel Waltwil prallte eine Autofahrerin aus noch ungeklärten Gründen mit der linken Frontecke erst gegen ein Verkehrssignal und anschliessend gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Autofahrerin verletzte sich beim Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 15'000 Franken. Der Unfall führte zu einem Rückstau im Feierabendverkehr.

Kriens: Radfahrer bei Kollision mit Auto erheblich verletzt

Am Mittwochabend kurz nach 18.45 fuhr ein Radfahrer in Kriens von der Arsenalstrasse her in den Kreisel Arsenal, um bei der zweiten Ausfahrt Richtung Luzern abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer von der Nidfeldstrasse her ebenfalls in den Kreisel. Dabei kam es zu einer Kollision, der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich erheblich. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. (mha)